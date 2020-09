V pondělí odpoledne při jednání kladenského zastupitelstva padla koalice tvořená ODS, Kladeňáky, hnutím ANO 2011 a SPD. Jiří Chvojka a Petra Melčová, kteří v komunálních volbách před dvěma lety kandidovali za hnutí ANO 2011, ale již více než rok nejsou jeho členy, podpořili návrh zastupitele Přemysla Mužíka (Volba pro Kladno) na odvolání primátora města.

„Co vám mám na to říci. Chování bývalých členů hnutí ANO, kteří se dostali na radnici, již od počátku nebylo úplně ideální a určitě to je i jeden z důvodů zrušení kladenské buňky (buňka byla počátkem letošního roku obnovena, pozn.red.). Je zde vidět, proč tito lidé kandidovali a šli do voleb. Jejich hlavním zájmem je osobní zisk a obohacení než nějaké názory a práce pro občany,“ pustil se do bývalých kolegů šéf kladenské buňky Martin Draxler a dodal: „Tohle se prostě nedělá. Je to pro mne obrovské zklamání. Být těmi lidmi, tak se stydím a hanbou propadnu. Nechtěl bych se vůbec procházet po Kladně.“

Jiří Chvojka v předchozí koalici zastával funkci radního, nyní se stal statutárním náměstkem. Petra Melčová byla řadovou zastupitelkou, nyní bude náměstek primátora. Redakce Deníku se snažila po jednání zastupitelstva telefonicky kontaktovat oba zmíněné zastupitele, ti však hovor nepřijali.