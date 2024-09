Minule to byl nakonec pedagog Ladislav Chlupáč, pro kterého šlo v roce 2018 hned o dvojitý triumf. A to když v paralelních komunálních volbách jeho mateřská ODS v Litoměřicích zvítězila nad ANO a on pokračoval jako starosta.

Malé déja vu zažívají Ladislav Chlupáč a Ondřej Štěrba. Před šesti lety to byli také oni, kdo se z prvního kola senátních voleb probojovali do toho druhého. Tehdy jako senátor za obvod Litoměřicka a Slánska dobrovolně končil lékař Hassan Mezian.

Pro možnost vítězství Chlupáče v druhém kole teď nejvýrazněji hovoří pravděpodobná podpora starosty Malých Žernosek Petra Lišky. Ten v prvním kole skončil s poměrně těsným odstupem třetí a s Chlupáčem se podle programu i vládní spolupráce jejich stran zjevně dělil o podobné voliče.

Jak se k případné podpoře Liška staví? „Požádali mě o ni už oba dva kandidáti, zvažuji to. K Ladislavu Chlupáčovi mám blíž lidsky i názorově, pana Štěrbu moc neznám. Navíc je překážkou jeho příslušnost k ANO, které úplně nemusím,“ řekl Liška s tím, že se nejspíš rozhodne v pondělí 23. září.

Oproti tomu Štěrba pravděpodobně žádnou výraznou podporu mít nebude. Hypoteticky připadala v úvahu od čtvrtého kandidáta v pořadí. Což je také lékař Miroslav Jiránek. S bývalým ředitelem litoměřické nemocnice v zádech ale Štěrba nejspíš počítat nemůže.

Přitom Jiránek, kterého do senátních voleb vysílali Piráti, je v Litoměřicích s komunálním hnutím Naše Litoměřice v koalici se Štěrbovým ANO. Volby do senátu ale považuje za individuální, o osobnostech. „A proto by samy osobnosti měly prokázat, jestli jsou volitelné, nebo ne,“ shrnul Jiránek s tím, že proto nikoho v druhém kole pravděpodobně nepodpoří.

O výsledku spolurozhodne i to, kdo vlastně k volebním urnám nakonec přijde. Druhé kolo senátek má totiž notoricky jednu z nejslabších volebních účastí. Štěrba s Chlupáčem by tak měli rychle zapracovat na tom, aby do volebních místností své příznivce dostali. Na jejich mobilizaci přitom mají jen pár dní. Odhodlaněji se na to tváří Štěrba.

Jak Štěrba prohlásil v rozhovoru, chce celý týden dál pracovat, aby se jeho myšlenky a programové cíle dostaly mezi voliče, a to i ty potenciální. „Rozhodně nehodlám usnout na vavřínech, zas až takový náskok nemám a můj protikandidát je velmi kvalitní politik,“ uvedl Štěrba.

Chlupáč oproti tomu působí trochu rezignovaně. „Už jsem myslím odvedl velký kus práce,“ říká exstarosta Litoměřic a obhajující senátor v dalším rozhovoru.

Jak dopadly senátní volby na Litoměřicku? 1. Štěrba Ondřej MUDr. ANO 37,87 %

2. Chlupáč Ladislav Mgr. ODS 15,83 %

3. Liška Petr Ing. STAN 13,75 %

4. Jiránek Miroslav MUDr. Piráti (BEZPP) 10,70 % Jak dopadli další kandidáti najdete zde.

