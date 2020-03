ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

V Kladně a Slaném funguje od prvního dne vyhlášení karantény pomoc seniorům, aby nemuseli opouštět své domovy. Zdaleka ne všichni ale jejich služby využívají. „Nestačím se divit chování některých seniorů. Nabízíme jim nákupy zdarma, donášku do domu. Ale místo poděkování, jsme se už setkali i s negativními reakcemi. Zkušenosti jsou i takové, že seniorka dobrovolníkovi vyhubovala, že si dovolil jí donést zboží, které nebylo v akci, že tak by si to nepředstavovala a bude si stěžovat u starosty,“ shrnula zkušenosti z prvních dní dobrovolnických služeb Nina Kubištová, ředitelka Farní charity Slaný.

Cílem dobrovolníků přitom je seniory chránit před onemocněním. „Nabízíme jim tímto humanitární pomoc. Vypadá to ale, že někteří nepochopili, jak velká hrozba na všechny číhá,“ dodala Kubištová.

Rovněž potvrdila, že mnozí dříve narození ani o podanou ruku nestojí a raději v rámci procházky vyrážejí do obchodu sami – a to i několikrát za den. „Jsme zde, abychom pomohli. Je nám ale líto, když naši operátoři na telefonních linkách Farní charity Slaný čekají na seznam nákupu, aby starým lidem pomohli, a pak jen s rozpaky sledujeme, jak mnozí z nich přes den nakupují i ve třech obchodech. Chápeme, že je pro seniory důležité sledovat věci v akci, ovšem klademe si otázku, za jakou cenu,“ dodala ředitelka.

MÁTE-LI ZÁJEM O TUTO SLUŽBU

(nákup základních potravin, drogerie a léků a jejich donášku)

kontaktujte Farní charitu Slaný na telefonním čísle: 312 578 204, 314 314 715, 724 226 240



PO-PÁ od 9:30 do 15:00

SO-NE od 9:30 do 11:30