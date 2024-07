K psaní Wikipedie na internetu ji přivedl vnuk. „Wikipedii jsem samozřejmě využívala, ale netušila jsem, že do otevřené encyklopedie může přispívat prakticky kdokoli. Vnuk tvrdil, že toho dost vím, umím dobře formulovat, dokážu najít všechny zdroje a ověřit si je, ať to zkusím a začnu. Na základě toho jsem se přihlásila do kurzu Senioři píší Wikipedii pořádaný spolkem Wikipedie Česká republika v Městské knihovně v Praze. Psal se rok 2017. Absolvovala jsem základní kurz o šesti lekcích a poté i nástavbový kurz,“ popisuje své začátky Jiřina Kádnerová.

Její první heslo, které pro Wikipedii vytvořila, vzniklo před 7 lety a je jím heslo Kostel svatého Mikuláše v Kašperských Horách. „Do Kašperských Hor jezdím často. Znala jsem tento velmi krásný gotický kostel dochovaný navíc zcela v původní podobě, svoje heslo neměl. Je to památkově chráněný objekt, mrzelo mě, že se o něm Wikipedie nezmiňuje, přestože tamní muzeum, radnice, kostel svaté Markéty na náměstí už heslo měly. Proto jsem se toho zhostila,“ dodává seniorka.

Na vytvoření prvního hesla pracovala poměrně dlouho a dohledávala poctivě dostupnou literaturu. „V té době jsem ještě chodila na kurz, takže na vše potřebné jsem se doptávala lektora. V první řadě jsem si musela založit svůj účet, Uživatelské jméno, kterým budu podepisovat svoje hesla a vlastní "Pískoviště". Pískoviště je stránka, která není pro uživatele Wikipedie viditelná, na ní si hesla wikipedisté připravují. Když to shrnu, s přestávkami jsem heslo o kostele vytvářela zhruba tři až čtyři týdny. Navíc nebyla dostupná žádná fotografie – Wikipedie má pro používání fotografií velmi přísná autorská práva. Probírala jsem s jedním z lektorů, ten se nabídl, že fotografii kostela udělá a vystaví na Wikimedia Commons, abych ji mohla použít. Časem ještě jiní wikipedisté doplnili další fotografie včetně interiérů a dřevěného malovaného stropu z roku 1703," potvrzuje seniorka. Výhodou živé platformy je, že každé vytvořené heslo má nezřídka i své pokračovatele, kteří jej průběžně upravují, opravují, připisují.

A proč musela i zkušená knihovnice projít kurzem? Pochopitelně jako šéfka knihovny s počítačem pracovat Jiřina Kádnerová uměla, bylo ovšem potřeba naučit se pravidla a směrnice, která je třeba při psaní Wikipedie dodržovat. „Není to jen psát běžný text ve Wordu. Musíte zachovávat především zásadu naprosto nezaujatého pohledu, objektivně popisovat fakta, nevkládat vlastní stanoviska a názory. Text musí být jednoznačný, bez zbytečných přívlastků, bez emočního zabarvení. Je možno také doplňovat a vpisovat nebo dokonce opravovat do hesel jiných autorů, Wikipedie je „otevřená encyklopedie“. Pokud obsahuje heslo letopočty, musí být přesné, ověřené a doplněné zdrojem, ze kterého je čerpáno. Doplnění zdrojů – tzv. Referencí – je nutné v celém textu hesla“ vysvětluje.

„K tomu slouží příručka Senioři píší Wikipedii, podle které jsme se učili a zdokonalovali, jak správně postupovat. I z počátečního kurzu jsme odcházeli natolik vyučení, že jsme mohli hned začít jednoduchá hesla sami vytvářet. A protože existuje v Praze Wikiklub, můžeme se v sídle společnosti Elpida na Smíchově scházet každý čtvrtek. V odpoledních hodinách je tam vždy přítomen někdo ze členů - lektorů České wikipedie, který poradí, co je potřeba a jak se zdokonalovat," potvrzuje.

Díky nadšení pro věc, píli i pečlivosti, má wikipedistka dnes na svém kontě přes sto vlastních hesel a téměř dva tisíce tzv. editací., tj. doplnění či upřesnění již hotového hesla jiného autora-wikipedisty ovšem vždy s příslušnou Referencí a Literaturou, které jsou pro mnohé cenným zdrojem informací a nezřídka pomůckou.

„Pokud se začnu nějakým tématem zabývat, jdu nejprve do databází a katalogů, poté navštívím svoji domovskou Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně nebo Národní knihovnu v Praze. „Někdy to obnáší dvě návštěvy, jindy tři. Z některých knih si mohu vypisovat pouze prezenčně do počítače, jiné svazky si odnáším domů. Taková je počáteční cesta každého hesla,“ popisuje žena.

I při vší svědomitosti vkladatelů Wikipedie upozorňuje, že některá hesla jsou nevěrohodná nebo neúplná; neúplná nebo nepřesná hesla se nazývají „pahýly. „Jednou například dva studenti vytvořili záměrně dvě hesla, která byla absolutně nesmyslná. I to se editorům podařilo odchytit. Ve škole za to pak mládenci sklidili postih. Z vlastní zkušenosti ale vím, že se kvalita vkládaných hesel a textů rok od roku zlepšuje“ zdůrazňuje wikipedistka. Při psaní odborných nebo diplomových prací by se ovšem Wikipedie jako seriózní nebo jediný zdroj používat neměla.

I když heslo může napsat do Wikipedie kdokoli, vše okamžitě podléhá editaci. Na správnost údajů dohlíží 32 dobrovolných správců, kteří se dělí podle odborností. Ti neprodleně údaj prověří nebo opraví.

„Když některý ze správců zjistí, že je heslo úplně špatné, má právo ho smazat. Pokud není dle jeho názoru zcela správně, připíše do oddílu „historie“ poznámku, že je nedostatečné, chybí zdroje nebo je jinak neověřené. V takovém případě se objeví někdy na začátku hesla ikonka „smetáčku“. I mně se jednou stalo, když jsem napsala heslo o kladenské Sítné. Smetáček mi tam dal editor jen proto, že jsem končila větou citovanou z knihy o architektuře. Jako Kladeňačku mě to dost mrzelo, zvláště, když jsem psala o čtvrti, kde jsem bydlela. Když jsme se o tom radili s lektorem, usoudil, že smetáček měl upozornit na to, že v hesle na konci textu nemají být citace, tudíž jsem musela závěr přepsat a daný text pouze parafrázovat,“ konstatuje Jiřina Kádnerová. Kladno je pro ni i nadále srdeční záležitostí, přestože žije v Praze. Její hesla jsou nejčastěji z největšího středočeského města, blízkého okolí, oblastí středních Čech nebo Šumavy.

Českou Wikipedii píší podle statistik z pětašedesáti procent muži, žen je daleko méně. Jak potvrzuje Jiřina Kádnerová, její vrstevníci, kteří jsou aktivní podobně jako ona (někteří vytvoří i několik hesel týdně), jsou zhruba tři v zastoupení dvou žen a jednoho muže. Dalších dobrovolníků - pisatelů různého věku, nejčastěji třicátníků, desítky. Česká Wikipedie obsahovala na začátku roku 2024 více než půl miliónu hesel. Pravidelných wikipedistů, kteří napíší jedno nové heslo nebo alespoň udělají pět editací měsíčně je necelých 700, těch, kteří píší jen čas od času nebo třeba pouze údaj poupraví, jsou stovky – přesněji 2100.

Wikipedistka si pochvaluje, že mezi svými kolegy našla velmi zajímavé lidi a díky objevené aktivitě se účastní řady zajímavých akcí, včetně každoročního Fresh Senior Festivalu v Praze.

„Mám období, kdy hesel vytvořím za měsíc více a jsou dny nebo týdny, kdy nenapíšu téměř nic. Protože mě to velice baví, ráda se zapojuji i do různých soutěží. Od půli února do konce března je každoročně soutěž Popiš památku. Soutěží se, kdo napíše nejvíce (a nejlepších) hesel o kulturních památkách, které své heslo zatím nemají. Letos jsem jich napsala jedenáct – hesel o středočeských městských opevněních, historických radnicích, evangelických kostelích - a byla osmá ze šestačtyřiceti. Někteří byli daleko lepší a napsali i přes padesát hesel. Což já nedokážu, protože to chci mít pořádně,“ zdůrazňuje.

V březnu je každoročně vypisována soutěž Měsíc žen, wikipedisté jsou pozvání do kulturního centra Velvyslanectví USA v Praze. "Letos mezi nás přišel i americký velvyslanec. Každý si přinese počítač a vytváří nějaké ženské heslo. I v tom se soutěží. Já jsem si letos vybrala heslo o kladenské sochařce Dagmar Šubrtové, poradil mi to kolega. Dalo mi to hodně práce, dokonce jsme se i náhodně setkaly v autobuse a podle fotografie jsem ji poznala. Oslovila jsem ji a ona už dokonce věděla, že její heslo tvořím. U jména této výtvarnice jsem měla asi 125 odkazů, což je hodně. Za to jsem získala jako odměnu zdarma měsíční přístup do elektronických časopisů. Nejlepší soutěžící obdrželi hodnotné encyklopedie,“ říká.

Velmi hrdá je na heslo Bibliografie dějin Českých zemí. „Bylo dost náročné a podle všeho vydařené. Aktuálně má nejvíce propojení ze všech českých hesel a je používané denně. Propojení je už více než 13 tisíc, což nemá v České wikipedii obdoby,“ konstatuje Jiřina Kádnerová.

Nejtěžší heslo, které paní Jiřina napsala už před dvěma lety, bylo heslo Maltézská knihovna v Praze. „To mi dalo velmi mnoho práce. Knihovna je majetkem Řádu maltézských rytířů a je trvale deponovaná v Národním archivu v Praze. Ten mě požádal, zda bych heslo nezpracovala. Musela jsem k němu nastudovat velice mnoho podkladů především historika Pavla Trnky, kontaktovala jsem ho, doplnil mnoho poznámek a dalších zdrojů včetně zahraničních, knihovnu v archivu k doplnění hesla vyfotografoval. Zpracovávala jsem téměř půl roku. Heslo je natolik specifické, že si věcně nikdo netroufl ho opravit nebo doplnit, všechny opravy a doplňky jsou pouze formální," uzavřela.

Na závěr dodává, že jejím přáním bylo zpracovat heslo Křivoklátské panství, které je požadované a dosud ho nikdo nenapsal. "Je ale velmi rozsáhlé a obtížné, že je to úkol spíše pro historika. Bude i mou radostí, pokud se toho někdo ujme a heslo napíše," uzavírá Jiřina Kádnerová.