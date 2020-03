Taxikáři, kteří jindy vozí seniory po městě, se stali hlavními zásobovači této skupiny obyvatelstva. Od pondělí 16. března přijímá dispečink Senior taxi na telefonním čísle 601 139 139 objednávky od osob, které mají omezený pohyb nebo nechtějí riskovat nákazu koronavirem a raději do obchodů nechodí. Životně důležité produkty si každý senior z Kladna může objednat v pracovní dny vždy od 7 do 15 hodin. Pro rozvoz jsou vyčleněna dvě auta s řidiči.

ONLINE ke koronaviru najdete ZDE:

„Je nutné, aby senioři, pokud možno, vůbec neopouštěli své domovy. Spustili jsme proto pomoc ve formě zajištění týdenních nákupů základních potravin, například pečiva, mouky, rýže, těstovin, baleného ovoce a zeleniny, dále základních hygienických prostředků a léků,“ řekl primátor Dan Jiránek, jenž navíc vyzval občany, kteří vědí, že v jejich okolí bydlí osamělý senior, který potřebuje pomoc se zajištěním nákupu nezbytných věcí, aby sdělili tuto skutečnost rovněž na výše uvedeném telefonním čísle.

„Kromě taxikářů zajišťuje službu pro občany Středisko komplexních sociálních služeb Fontána Kladno. Její pracovníci nakoupí, balíčky předají řidičům a ti je rozvezou na uvedenou adresu,“ popsala mluvčí magistrátu Lucie Steinerová.

Jak potvrzuje ředitelka Fontány Libuše Homolková, v terénu mají nyní i tři desítky sociálních pracovníků a pečovatelek, které zajišťují pečovatelskou službu. Nyní s omezením například pedikérských služeb. „Lidi v jejich domovech navštěvujeme s ochrannými pomůckami, k dispozici máme i dezinfekci. Všem zajištujeme nákupy a obědy, jak jsou zvyklí,“ sdělila ředitelka Homolková. Její pracovníci pečují v kladenských domácnostech celoročně zhruba o dvě stovky klientů. Nyní je těch, kterým se jídlo a nákupy rozváží taxíky, o poznání více.

Slaný

Vedení města Slaného se spojilo s Farní charitou Slaný pod vedením ředitelky Niny Kubištové a do terénu povolá v následujících dnech zhruba třicítku dobrovolníků. „V našem případě se jedná o dobrovolníky, kteří se sami přihlásili. Jedná se nejčastěji o zájemce z řad studentů. Někdo může v týdnu, jiný o víkendech. Tito lidé zajistí donášku potravin, drogerie a léků do domácností na území města a v místních částech. Služba začne fungovat již tento týden,“ dodala Nina Kubištová, kterou ochotně zastoupí i kolega Jiří Baňka.

Množství potravin nesmí překročit částku 500 korun na jeden nákup. „Donáška potravin a drogerie maximálně jednou za dva dny. Jakmile dobrovolník zazvoní, nesmí kontakt mezi seniorem a dobrovolníkem trvat déle než tři minuty. Každý dobrovolník je vybaven identifikační průkazem dobrovolníka Farní charity Slaný,“ upozornila ředitelka.

Máte-li zájem o tuto službu - nákup základních potravin, drogerie a léků a jejich donášku, kontaktujte Farní charitu Slaný: na telefonním čísle: 312 578 204, 314 314 715, 724 226 240. Pondělí až pátek od 9:30 do 15 hodin , v sobotu a neděli od 9:30 do 11:30 hodin. V nejbližších dnech dorazí do schránek obyvatel i informační materiály.