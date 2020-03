Například v Domovech ve Slaném na Hlaváčkově náměstí a stejně tak v Žižicích, žije celkem 98 klientů. A mají tu, podle jejich společného ředitele Zdeňka Syblíka, jasno. „Co se týká domova ve Slaném, ten je se zvláštním režimem. Naši klienti si mnohdy svoji situaci ani neuvědomují, mnozí nevědí, co je koronavirus. Zatím jsme tedy nezaznamenali, že by si někdo naříkal na nepřítomnost rodiny. Máme celkem 72 zaměstnanců, každému seniorovi je tak věnována maximální péče,“ potvrzuje Syblík, šéf krajského zařízení.

O poznání lépe je na tom osmačtyřicet babiček v sousedních Žižicích v Domově U Rybníčka. „Tam jsou klienti čiperní. S rodinami mohou telefonovat, mají k dispozici wifi, počítač a pracovníci pro ně vymýšlejí různé kvízy. Mají moc rádi třeba bingo, je tam knihovna, televize a další,“ řekl Syblík.

Online reportáž

Bohužel, jelikož ani sem nesmí nikdo zvenčí, posezení s hudbou se konat nebude a stejně tak se babičky nedočkají pedikérek, kadeřnic a dalších služeb, na které jsou zvyklé. „Je to nepříjemné a budeme to výhledově řešit. Kdo chce a může, dojede si do města. Nejsme vězení,“ dodal ředitel. Ani on nemůže v těchto dnech navštívit svoji osmaosmdesátiletou matku, která žije v Domově pro seniory v Kladně a už téměř nechodí. „Nařízení platí i pro mě. Můžeme si jen volat, dodal Syblík.

Jeho slova potvrzuje ředitel zmíněného kladenského domova pro seniory Miroslav Petrák. „Nařízení o zákazu návštěv přísně dodržujeme! Kdo může, jde ven na procházku. Nákupy lidem zajistíme. Když dodá rodina seniorovi balíček, necháme zásilku několik hodin v izolaci a pak ji dotyčnému předáme. V našem zařízení žije okolo 130 klientů, přičemž žen je převaha,“ řekl Petrák.

Ani zde nemohou využívat služeb zvenčí, ovšem návštěvu kněze lidem nezakázali. „Našim klientům to dělá dobře a my jim duchovního nechceme odpírat. Co se týká masáží a cvičení, zajišťujeme vše našimi pracovníky, stejně jako volnočasové aktivity, například společné zpívání nebo ruční práce,“ dodal ředitel.

„Omezení návštěv snáší klienti zatím obstojně a s rodinami komunikují hlavně telefonicky. Ovšem, pokud by situace trvala delší čas, dobrá nálada by asi opadla. Doufáme, že taková situace nenastane,“ uzavřel Petrák.