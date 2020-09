O tom, že filmovat ve zpustlém brownfieldu je i pro zběhlé herce zkouškou nervů a fyzické zdatnosti, bylo zřejmé od prvních okamžiků. To, co na obrazovce proběhne snadno a za pár vteřin, se ve skutečnosti připravuje hodiny. A jelikož se netočilo v ateliérech, ale v autentickém prostředí, nevyhnul se jeden z aktérů ani menšímu úrazu.

„Mezi kauzy školského ombudsmana Aleše Pelána (Lukáš Vaculík) patří například vyšetřování vraždy vychovatelky, šikana učitele, sexuální obtěžování či smrt chlapce v škole, kde ombudsman pátrá po tom, co se za případem skrývá. Tento díl jsme natáčeli v Kladně na Poldovce právě mezi komíny,“ popsal kreativní producent Michal Reitler, který stojí i za úspěšnými projekty jako MOST!, Dukla 61, Metanol nebo Případy 1. oddělení.

Na scénáři pracoval Tomáš Feřtek, který mimo to působí ve školství už velmi dlouhou dobu, s Matějem Podzimkem. Při zpracování scénáře oba autoři vycházeli z patnácti skutečných kauz, které se ve školství staly. Druhým režisérem projektu je Tomáš Mašín.

„Rozhodli jsme se pro tento detektivní seriál proto, že je to prostředí, kde se dostávají dospělí i děti do úzkých častěji, než si leckdo umí představit. My všichni máme zkušenosti se školou a sami nevíme, jak dobře nastalé situace řešit a často jsme pod tlakem jako rodiče nebo učitelé,“ sdělil producent.

Figura Aleše Pelána je skutečná existující funkce, která je v našem případě téměř bez pravomocí. Jeho úkolem je zastávat se lidí, kteří se dostanou v systému do úzkých. Pavel Řezníček, hraje jeho řidiče Petra Starého, který je přesvědčený o zbytečnosti funkce školského ombudsmana. Na hlavním hrdinovi tak leží, aby funkci dodal obsah a přesvědčil své okolí o opaku.

„Seriál bychom rádi dokončili ještě tento rok. Vzhledem k tomu, že nám ještě dva díly zbývají, může se stát, že ne. Doufáme v nejlepší, počítáme s nejhorším,“ dodal producent.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé příběhy se odehrávaly v různých místech po republice, v rámci natáčení se mění i lokace. Kromě Kladna a Slaného, jsou kauzy zasazeny i do Teplic, Prahy, Brna a dalších míst. Snažíme se být autentičtí, jak jen to jde,“ doplnil kreativní producent. Na konci bude divákům poskytnuta také informace, jak to se skutečnými aktéry dopadlo.

Na rozdíl od kriminálky, kde konec je vždy dobrý a viník usvědčen a potrestán, školský ombudsman je odsouzen k tomu, hledat dobré řešení pro někoho, kdo je ve špatné situaci. Jeho zásahem se situace pro postiženého zlepší.

Ve chvíli, kdy ombudsman přijede do malého města, kde například dítě zemřelo na školním výletě, dokáže dopomoci k tomu, aby se situace v místě zásadně zklidnila. Jeho úkolem je snižovat dopad mizerné situace na děti, rodiče i učitele.

„Leckdy stojí proti rodičům, kteří jsou spravedlivě rozhořčeni, ale nemůže jim nabídnout lepší řešení než domluvu. V tom je projekt dosti dráždivý. Pouští se na tenký led. Je to více než detektivka - křížovka mezi osudy, postavami lidí, jejích chtěním a ambicí,“ uzavřel Tomáš Reitler.

V seriálu si dále zahrají Jaroslav Plesl, Iveta Dušková, Barbora Kodetová, Petra Hřebíčková, Martha Issová, Vanda Hybnerová, Miroslav Vladyka, Jan Čenský a spousta dalších.