/FOTOGALERIE/ Představitelé kladenské radnice společně s primátorem Danem Jiránkem se sešli tento týden s občany u podjezdu v Kročehlavech. Kročehlavští jako největší problém v lokalitě vnímají nepořádek a bezdomovce. Radnice nastínila řadu plánovaných projektů.

Setkání s občany v Kročehlavech u podjezdu. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

Lidé v nových Kročehlavech požadují odstranění některých laviček a venkovních stolků. Stěžují si i na hluk a nepořádek od bezdomovců. Na to chce město reagovat schůzkou s představiteli společenství vlastníků. „V Kročehlavech je obecně velký problém s nepořádkem i bezdomovci. Co se týče odstranění nežádoucích stolků nebo laviček, to jsme schopni řešit prakticky okamžitě. Také doufám, že nová ředitelka městské policie bude těmto problémům věnovat větší pozornost, než jak se to dělo dosud,“ řekla zastupitelka Anna Gamanová.