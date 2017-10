Setkání s politiky voliče ve Všetatech ovlivnilo

Všetaty /FOTOGALERIE/ – Když do malé obce na Rakovnicku začátkem října dorazila desítka lídrů středočeských kandidátek politických stran, místní si mysleli, že jde o nějaký žert. Jenže Deník bus, který politiky vezl z Prahy, skutečně svou cestu končil ve Všetatech. Ovlivnilo setkání s vrcholnými politiky naší země rozhodnutí tamních obyvatel při volbách?

Že nebýt Deník busu, by volby ve Všetatech možná dopadly trochu jinak, připustil jeden z místních voličů Jakub Matějovský. Alespoň jemu totiž setkání s politiky takzvaně „naživo“ zamávalo s rozhodnutím, koho chce letos vidět zasedat ve sněmovně. Hned poté, co vhodil svůj volební lístek do urny, jsme se ho zeptali na podrobnosti.



„Chtěli jsme si hlavně poslechnout jejich názory a vidět lídry naživo. Nestačilo nám jen sledovat, jak se perou v parlamentu, ale chtěli jsme se přesvědčit o tom, jak se budou schopni vyjadřovat a srozumitelně reagovat na názory obyčejných lidí,“ popisoval Jakub Matějovský důvody, proč se na předvolební debatu vydal i se svojí partnerkou.



Stejně jako ostatní ve vsi, zajímaly i tento pár odpovědi politiků týkající se ožehavých otázek v rámci rakovnického okresu, potažmo Středočeského kraje. „Při mé práci hodně času trávím v autě, a tak jsem se chtěl zeptat na silnice. Konkrétně na to, proč je u nás jejich kvalita tak špatná a doba jejich výstavby neúměrně dlouhá, na rozdíl od zahraničních sousedů,“ uvedl volič, kterého doplnila jeho partnerka: „Máme malé dítě, takže nás zajímala také otázka dětské pohotovosti. Se vším se teď totiž musí jezdit daleko, třeba až do Prahy,“ nechala se slyšet Iva Pahorecká.



Oba dva mladí lidé se shodují na tom, že setkání s politiky ve všetatském hostinci jim v mnohém ulehčilo rozhodování, jaký lístek při letošních parlamentních volbách vhodí do urny. Svou roli prý hrálo kromě osobních sympatií i slušné chování politiků.



„Jednoznačně to můj názor ovlivnilo. Zrovna u jednoho z lídrů, který mi byl, soudě dle televizních pořadů, místy nesympatický, mě překvapilo, jak po lidské i profesní stránce dokázal věcně argumentovat a pohotově reagovat. U mě konkrétně tedy Deník bus změnil názor a ovlivnil moji dnešní volbu. Určitě to ale nebyl takový obrat, abych přehazoval svůj výběr zleva doprava. Spíš mě osobní projev daného lídra příjemně překvapil,“ zhodnotil Jakub Matějovský.



„Já jsem v té době ještě nebyla úplně rozhodnutá, takže můj názor politická debata úplně neutvrdila, určit ale moje sympatie k jedné straně vzrostly. Naopak nesympatie vzrostly také,“ přiznala volička Iva Pahorecká.



Jak v obci, která má pouze 315 obyvatel letošní parlamentní volby dopadly? Celkem k nim mohlo zamířit 252 voličů. V čase oběda druhý den voleb jich ale chyběla ještě téměř polovina. Přesto si letošní volební účast komise v čele s předsedkyní Hanou Kučerovou chválila.

„Páteční volební účast byla opravdu solidní. Celkově bych řekla, že jde letos o lepší průměr,“ řekla předsedkyně všetatské volební komise.



První lidé na obecní úřad mířili hned se začátkem voleb. „První volič od nás odcházel ve dvě hodiny a dvě minuty,“ komentoval účast dlouholetý člen volební komise Ota Rédl. Letošní volby má s čím srovnávat. V komisi totiž zasedá už více než dvacet let. A i on si diskutující politiky ve všetatském hostinci nenechal ujít.



Výsledky letošních parlamentních voleb tak, jak volili občané Všetat, byly známy krátce po sobotní půl šesté hodině. Zvítězilo zde hnutí ANO se 34,50 procenty hlasy. Druhé pak skončilo SPD Tomia Okamury se 13,38 procenty. ČSSD zde získala 11,97 procent hlasů, Piráti 10,56 a KSČM 8,45 procent.