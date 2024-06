Sídliště jako v Černobylu

První, na co padne na sídlišti u Bajkalu zrak, jsou popraskané a vydrolené chodníky, parkovací stání nadivoko, zubožené veřejné osvětlení, stejně jako pohled neutěšený pohled do zdi trafostanice. Nevzhledné je i postupně se rozpadající torzo někdejšího komerčního komplexu Bajkal z dob socialismu, kde na terase rostou břízy, tráva a kopřivy, které prý celoročně nikdo neseká a dospělému člověku dosahují v červnu pod bradu. U zadního zaslepeného vchodu Bajkalu odpadávají kachličky, bortí se okolní zídka a u fontány v parčíku, která už dávno nevábí k odpočinku, si dávají dostaveníčka nejčastěji hloučky nejrůznějších partiček. Místy to podle zdejších obyvatel na Bajkalu vypadá spíše jak v opuštěném sídlišti v Černobylu.

close info Zdroj: Deník/Kateřina Nič Husárová zoom_in Obyvatelé Kročehlav u Bajkalu jsou nespokojeni s prostředím, kde žijí. Rádi by, aby město do jejich lokality konečně investovalo.

"Skutečně je potřeba, aby se město začalo stavem na sídlišti, kde žijeme, zabývat. Je potřeba, aby někdo zkontroloval i budovu Bajkalu, která je místy život ohrožující. Potřebovali bychom zde dětské hřiště, jak bylo v plánu, protože nejbližší je u Jihu, přímo u hlavní silnice, kam matky nechtějí děti pouštět, protože je to daleko,“ jmenuje nedostatky jedna z obyvatelek domu Petra Altová.

A není sama, na stejném se shoduje i další více než dvacítka obyvatel, kteří byli schůzce s Kladenským deníkem přítomni. Také další obyvatelé upozorňují na to, že například socha – plastika u Bajkalu, která bývala kdysi fontánou, by si opravu zasloužila renovaci. "Kdyby se ji podařilo obnovit a uvést znovu do provozu, bylo by to fajn. V létě zde bývalo příjemné osvěžení. Mimo to bychom rádi, aby do místa více docházely hlídky strážníků, protože v okolí Bajkalu, kde je restaurace i krám, na rozpadající zídce posedávají opilci, kteří si kupují pivo v marketu a pak obtěžují okolí,“ dodala Petra Altová.

Její slova potvrdila i další mluvčí skupiny Erika Štětinová Bilíková a dodala, že i veřejné osvětlení před jejich domem je v kritickém stavu. "Myslím, že lampy obehnané lepicí páskou nejsou dobré řešení. Pokud je lampa rozbitá, je to životu nebezpečná. Navíc půl ulice ani nesvítí. Opakovaně jsme závadu hlásili a nic se neděje,“ upozornila žena.

„Když jsme žádali magistrát o odstranění květináče, který byl používán nepřizpůsobivými jen jako lavička a záchod, žádala jsem také o úpravu chodníků. To bylo zhruba před čtyřmi lety. Květináč tehdy odstranili. Místo něj přislíbil magistrát záhon, který tu dodnes nemáme a nic se nezměnilo ani na stavu chodníků,“ dodala Altová.

Podle svých slov žádala v témže roce za bývalého vedení města magistrát přes zastupitelku Annu Gamanovou o úpravu vjezdu k domu kvůli přístupu vozidel integrovaného záchranného systému (IZS). „Požadovali jsme zákazové značky, aby zde lidé neparkovali a nebránili vjezdu záchranky nebo hasičů. Vyhověli nám. Kromě značek, sem byly umístěny i dopravní kužely, které mezi tím někdo zničil. Dnes je tu pouze jediný. Žluté vodorovné značení je už smazané a příjezdová cesta samá díra. Řidiči tu parkují dál. Často proto musíme volat městskou policii,“ dodala.

Její slova doplňuje i Erika Štětinová Bilíková: „Rádi bychom, aby se příjezdová cesta k našemu domu zúžila tak, aby skutečně mohly v případě potřeby projet složky IZS. Budeme rádi i za slibovanou zeleň a dřeviny. Aby prostředí, ve kterém žijeme, bylo důstojné. Připadáme si tu jak v ghetu,“ dodala.

Plané sliby?

V plánech, které obyvatelům lokality na setkání s občany vedení města za bývalého primátora Dana Jiránka před několika lety představilo, byl i parkovací dům na místě současného Bajkalu. "Slibovali nám vykoupení Bajkalu městem a místo něj parkovací dům s podzemními garážemi. Z našeho pohledu to byly zase jen plané sliby a nic z toho. Situace s parkováním je horší než před lety a od města žádný krok ke zlepšení situace," tvrdí Altová a dodává: "Když vidíme, jak se zvelebuje centrum města, včetně pěší zóny, revitalizace se chystá i na náměstí Svobody nebo u zámku, je nám z toho smutno, že na nás v Kročehlavech město zapomnělo. Je nám jedno, kdo sedí na radnici, ale není nám jedno, jak žijeme," uzavřela.

Jediné, co se podle lidí z Bajkalu zatím podařilo dotáhnout do konce ze strany města, je současné moderní kontejnerové stání, které je nyní vyhovující a dostatečné. „Kromě výše zmíněných nedostatků bych ráda jako pejskařka uvítala více stanovišť se sáčky na psí exkrementy. Málokdo tady navíc v sídlišti psí výkaly sbírá, ale i to je o chování majitelů psů,“ dodala Štětinová Bilíková. V případě neukáznených pejskařů je to pokaždé úkol pro strážníky, kterým nezbývá, než takové chovatele i opakovaně pokutovat.

Pohádky neslibují, změnu ano

Kladenský deník na základě výtek obyvatel Holandské ulice oslovil i vedení města, zda je reálná šance na proměnu lokality, případně v jakém časovém horizontu. Na to primátor Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno) odpověděl: „Pokud slýchám sliby ohledně vykoupení objektu Bajkalu, jenž je v soukromém vlastnictví, a stavbě parkhausu, jednalo se o nikoliv z mých úst vyřčené nereálné sliby z říše pohádek."

Co se týká současnosti, které dokáže současné vedení města změnit, má radnice jasnou představu. "Na úpravu lokality je zpracovaná studie a máme ji v programu. Ještě v letošním roce budeme v lokalitě rekonstruovat chodníky, a o prázdninách dokončéme kompletní opravu nedaleké Americké ulice. Také mě zde trápí komunita nepřizpůsobivých občanů a pokud by bydleli v městských bytech, mohu vám garantovat, že bychom je dávno odstěhovali. Bohužel byty městské nejsou. V této souvislosti mě ale těší pozitivní odezva občanů na výrazně lepší práci městské policie," dodal primátor Volf.

O Bajkal se musí postarat správce dědictví

Vzhledem k tomu, že objekt komerčního komplexu Bajkal je majetkem soukromého vlastníka, bude potřeba, aby řadu nedostatků souvisejích se s rozpadající budovou řešil on. Jelikož ale majitel Jiří Liška před dvěma lety zemřel, probíhá stále ještě dědické řízení a až poté bude rozhodnuto, kdo bude novým majitelem a správcem budovy. Nájemci objektu, kde je dnes restaurace a market, i tak nadále platí řádné nájemné prostřednictvím faktur firmě, která zajišťuje administrativu. "Já vyřizuji pouze faktury a nájemní smlouvy se subjekty, které v Bajkalu působí, další věci ohledně dědictví si řeší rodinní příslušníci," potvrdila administrativní pracovnice pro Bajkal Ivana Svobodová.

Kladenský deník hovořil i se synem zesnulého Jiřího Lišky, který potvrdil, že aktuálním správcem celého dědictví je vdova po jeho otci paní Irena Lišková. "Ta má povinnost o nemovitosti řádně pečovat, udržovat je a starat se o ně," sdělil Jiří Liška ml. Kromě Bajkalu je předmětem dědictví i někdejší Jalta v Rozdělově a dalších několik desítek budov i mimo Kladno.