Rozrušená žena stála za zábradlím mostu a nechtěla s nikým komunikovat. To se změnilo ve chvíli, kdy zjistila, že se s jedním ze strážníků zná od vidění. Ten se k ženě opatrně přiblížil a začal si s ní povídat. Po chvilce se mu podařilo ji uklidnit a přesvědčit k tomu, aby přelezla zábradlí zpátky do bezpečí na chodník.

„S pláčem objala strážníka kolem pasu a položila mu hlavu na rameno. Doprovodil ji k sanitě, kde ji převzal do péče lékař,“ potvrdila mluvčí kladenských strážníků Alena Purkytová.

Sítenský most v Kladně je častým místem sebevrahů, každoročně tam skokem do Sítenského údolí ukončí život několik nešťastníků. Lávka nad údolím se v následujících letech dočká neodkladné rekonstrukce, která by mohla zahrnovat i nová bezpečnostní opatření.