„Kladno bude po jedenácti letech hrát o soutěž výš, a to je skvělá zpráva. Zareagovali jsme na žádost klubu a rozhodli se jí vyhovět, tedy navýšit podporu pro áčko, které v příští sezoně bude nastupovat v ČFL, třetí nejvyšší soutěži. Kladenský fotbal jde výkonnostně nahoru a nadále je vidět velký posun klubu, a to nejen v týmu dospělých, ale také v mládeži a celé organizaci,“ uvedl primátor Milan Volf.

Původní výše dotací tradičnímu klubu pro rok 2024 z rozpočtu města činila 4,5 milionu pro mládež a 3,2 milionu pro A-tým. Návrh rady města na dvoumilionové navýšení podpory A-týmu ještě v září musí odsouhlasit zastupitelé.

Fotbalový klub SK Kladno byl založen v roce 1903, v současné době jeho členská základna čítá celkem více než 300 hráčů. Do první poloviny 60. let patřil mezi pravidelné účastníky první ligy, návrat do prvoligového fotbalu přišel v roce 2006, ale pouze na čtyři sezony.

Následoval propad až do Divize (čtvrtá nejvyšší soutěž), v níž SK Kladno odehrálo posledních jedenáct sezon. V současnosti SK Kladno prochází restrukturalizací s cílem pozvednout úroveň klubu, zatraktivnit jej mladým fotbalistům a přiblížit se plně profesionálním soutěžím.