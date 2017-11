Skládku u Buštěhradu zlikvidují do jara

Buštěhrad – Černá skládka, která se v Buštěhradu opět rozrostla, zmizí do dubna. Místo už raději oplotí.

Ministr životního prostředí Richard Brabec předal v květnu starostce Buštěhradu Daniele Javorčekové rozhodnutí o přidělení dotace na likvidaci černé skládky.Foto: Jaroslav Pergl

Černá skládka u Buštěhradu, na kterou město dostalo dvanáctimilionovou dotaci z Národního programu životního prostředí a milion korun ze Středočeského kraje, by měla zmizet do jara. Podle starostky Buštěhradu, Daniely Javorčekové odklízecí práce budou možná trvat o něco kratší dobu, než bylo původně plánováno. Začít by se mělo 22. listopadu a hotovo, dle smlouvy, bude za pět měsíců. Na skládce se válejí pneumatiky, stavební suť, autovraky a další i nebezpečný odpad.

„Po dvou a půl letech úsilí, kdy jsme podali celkem tři neúspěšné žádosti, se konečně podařilo sehnat potřebné finance na likvidaci odpadu. Na skládce se podle odborného odhadu nachází pět tisíc tun odpadu, z toho zhruba tisíc tun nebezpečného,“ doplnila starostka Buštěhradu Daniela Javorčeková. Jak připomněla, z dotace bude zajištěno i oplocení místa současné skládky a to ještě před jejím odklízením.

„Jak se veřejnost dozvěděla, že budeme skládku uklízet, odpad tam bohužel začal ještě přibývat. Takže celé prostranství oplotíme ještě před vyklizením prostoru a na místo budou následně instalovány kamery, aby nám zde černá skládka nevznikla znovu, což by byly vyhozené peníze," uzavřela starostka.