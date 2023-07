Investiční akce za bezmála 40 milionů korun poskytne v budoucnu čtyři nové odborné učebny. Žáci zasednou do učeben se zaměřením na jazyky, polytechniku, IT a přírodní vědy na začátku školního roku 2024/2025.

„Rádi bychom se tímto omluvili všem, kterých se stavební prace dotknou. Vzhledem k tomu, že budou prostory staveništěm a bude docházet k pohybu techniky, nemůžeme umožnit parkování v prostoru Komenského náměstí,“ sdělila manažerka rozvoje města Magdalena Stýblová. Přestože zákaz platí od pondělí, někteří řidiči na situaci ještě dostatečně nezareagovali.

„Byli bychom rádi, kdyby informační cedule vzali řidiči na vědomí. Co se týká chodců, bude pro ně vytvořen koridor, aby mohli bezpečně procházet, a stejně tak bude umožněno i zásobování. Jakmile dojde k plnému zahájení prací, bude omezeno také parkování ve Štechově ulici podél školy.“ doplnila Stýblová.

„S novými odbornými učebnami na Komendě se nám podaří posunout kvalitu výuky na vyšší úroveň. Věřím, že omezení, která budou stavbu doprovázet, přijme veřejnost trpělivě a s pochopením. Obecně jsem rád, že důležitost investovat do školství vnímá podobně i většina zastupitelů, a proto budeme v tomto trendu pokračovat. Na 2. základní škole připravujeme i další investici, která by využila část prostoru ve vnitrobloku, kde by mohla vzniknout například tělocvična, kterou má škola pouze jednu s menšími rozměry,“ sdělil starosta města Martin Hrabánek.

Přestože se rezidentům i zásobovačům místních obchodů a dalších provozoven situace na čas zkomplikuje, většina oslovených, je s aktuálním stavem smířena, jelikož mnozí i tak parkovali dosud na jiných místech ve městě. „Naši zákazníci chodí většinou pěšky a co se týká zásobování, na tu chvíli zkrátka bude muset zaparkovat auto třeba na chodníku,“ konstatuje například Václav Matoušek, prodavač z Vinotéky U Jana Amose.

Podobně reaguje na omezení i kadeřnice z jedné ze dvou místních provozoven. „My parkujeme auta celoročně u nedaleké hvězdicové kotelny, nás to nijak neomezí a většina našich zákazníků parkuje na horním Masarykově náměstí, takže se pro nás prakticky nic nezmění,“ říká kadeřnice z provozovny na Komenského náměstí.

Více než omezení parkování na Komendě ji znepokojuje avizovaná rekonstrukce sousední Soukenické ulice, jelikož se jejich provozovna nachází na nároží obou jmenovaných ulic a jsou tudíž závislí na dodávkách vody a elektřiny z těchto míst. Kdy budou zahájeny práce v Soukenické ulici zatím není stanoveno.