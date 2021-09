První uzavřené třídní kolektivy tak musela řešit například ředitelka 1. ZŠ ve Slaném, kdy v uplynulém týdnu do karantény odešla celá jedna třída, dále pak ve Zlonicích, kde doma i nadále zůstávají osmáci a na základní škole (ZŠ) v Klobukách musela ředitelka ponechat v karanténě celkem tři třídy a jednu celou třídu z mateřinky.

Na distanční výuku jsou ve školách sice už za uplynulé dva roky navyklí, ale pokud se dozvědí o nemoci žáka na poslední chvíli, situaci ve škole to může komplikovat. To se stalo například v Základní škole Zlonice. Jak potvrzuje její ředitel, Jan Tůma, nemoc se minulý týden projevila u jednoho žáka z osmé třídy.

„Bylo to pro nás ale velmi komplikované. Žák v prvních dnech do školy chodil, ale pak už ne, nebylo mu dobře. Jenže hygiena nás o výsledcích jeho pozitivity na covid-19 zpravila až v pátek 7:45 hodin, těsně před začátkem výuky. Děti tedy normálně přišly a přijely z okolních vesnic do školy, kam už ale nastoupit nesměly. Jelikož za ně v tu dobu ručí škola, nezbylo nám, než je v rouškách soustředit do jedné místnosti a postupně obvolat rodiče a prarodiče, aby si je vyzvedli. Bylo to nemilé, ale děti prostě jen tak ze školy pustit v době výuky domů nemůžeme. U jednoho žáka se nám nedařilo s rodiči dlouho spojit, takže jsme ho museli i nadále držet v izolaci, než si pro něj rodina přijela. Byla to situace, na kterou jsme se nemohli připravit,“ konstatoval ředitel Tůma.

Distanční výuka

Nyní třídní kolektiv z osmičky funguje v systému distanční výuky. V tomto režimu setrvá až do vypršení karantény, do středy do 29. září. „Žádný jiný případ covidu-19 se od té doby ve škole nevyskytl,“ potvrdil ředitel Tůma.

Ti, kteří se o nemoci dozvědí včas a mohou s předstihem informovat rodiče, situaci zvládají celkem obstojně. „Covid se objevil u jedné žákyně, ale protože skoro vůbec do školy nechodila, kontakty byly minimální. Jedna třída byla proto v karanténě a děti jsme vyučovali distančně. Poté, co hygiena dovolila, vrátili jsme se k normální výuce a děti už do školy chodí,“ potvrdila Věra Bělochová, ředitelka 1. ZŠ Slaný.

Podobné to je i v základní škole v Klobukách, kde kvůli covidu budou uzavřeny ještě celý příští týden 1., 2. i 9. třída. I zde pedagožky vyučují děti distančně. „Jeden třídní kolektiv je nyní v karanténě i v mateřince. Celkem máme nemocné covidem-19 dvě děti a jednu paní učitelku,“ potvrdila ředitelka ZŠ Klobuky Daniela Doskočilová.