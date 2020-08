Takzvaný hybridní styl výuky spočívá v tom, že část žáků dochází do školy a dílem se učí doma, popřípadě se ve skupinách střídají. Může být zaveden například v případě karantény dětí nebo pedagogů. „Třídy jsme proto vybavili stolními počítači, ozvučením, kamerou, projektory nebo interaktivními tabulemi, máme pokrytých sto procent učeben. Nakoupili jsme zaměstnancům notebooky, včetně asistentů pedagogů, aby v případě, že v karanténě zůstane učitel, měl spolehlivé zařízení a mohl se žákům nadále věnovat,“ sdělil Petr Novák, ředitel ZŠ Jiráskova Kladno.

Energický čtyřicátník se v práci s online technikou školí nejen pedagogický sbor, ale od září budou proškoleni i žáci a škola připravuje také podvečerní semináře pro zájemce z řad rodičů.

Škola má tři 3D tiskárny a už na nich vyrobila zhruba 130 ochranných štítů. „Pokud by to bylo nezbytné, jsme připraveni tisknout dále. Jedna tiskárna stihne vytisknout za den 16 kusů štítů. Všem našim 230 žákům jsme tak v případě krize schopni se třemi tiskárnami poskytnout alespoň jeden štít nejpozději do týdne,“ dodal Novák. Štíty škola nabízí i dalším kladenským školám, pokud budou mít zájem a zaplatí materiál.

V Kladně je 16 základních škol. Co se týká letošních prvňáků, rodiče doručili celkem 1203 přihlášek za 938 dětí do kladenských základních škol. „O odklad školní docházky požádalo 148 rodičů, což je oproti loňskému roku o 42 méně. Stejně jako každý rok se některé přihlášky dublovaly – rodiče přihlásili dítě do více škol najednou. Takových případů jsme letos zaznamenali 265. Jedno dítě bylo přihlášeno zároveň dokonce do šesti základních škol. Do školních lavic zasedne v září v Kladně 768 prvňáčků, to je o 28 méně než v loňském roce,“ řekl primátor Kladna Dan Jiránek. Každý prvňáček dostane na cestu ke vzdělání od města vstupenku do aquaparku, omalovánky, voskovky a pamětní list.