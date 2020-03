Žákům budou elektronicky zadávány úkoly a zasíláno učivo on-line nástroji, které jsou v možnostech jednotlivých škol. Rodiče dětí mladších 10 let mohou kvůli zákazu výuky využít ošetřovné při péči o dítě. "Potvrzení rodičům v tomto případě vydává škola, nikoliv lékař. Rodiče ale nemusejí pro potvrzení do školy, škola jej může rodičům zaslat i elektronicky,“ dodal. Více na www.mpsv.cz

"Mateřské školy v Kladně zůstávají v provozu, situaci samozřejmě sledujeme a v případě nových skutečností budeme přijímat následná opatření," doplnila mluvčí radnice Lucie Steinerová.

Veřejné, kulturní a sportovní akce, které pořádá Město nebo podřízené organizace, s účastí více než 100 osob, se v následujících týdnech ruší. Připravují se náhradní termíny konání, například pro koncert Dana Bárty & Ilustratosphere.

"Sledujte stránky pořádajících organizací, oddělení kultury Magistrátu města Kladna intenzivně vyjednává s umělci nové termíny. Divadla Kladna i další organizace na svých stránkách informují o aktuálních změnách v programu," dodala nluvčí.

Online reportáž

Areál Aquaparků zůstává otevřen, byla však upravena kapacita návštěvníků a po konzultaci s protiepidemickým oddělením Krajské hygienické stanice Kladno je Aquapark Kladno nadále v provozu se zvýšenými hygienickými opatřeními.

Zrušeno bylo veřejné bruslení, sportovní zápasy se neruší, ale doporučuje se jejich konání bez účasti diváků.

S ohledem na nejrizikovější skupiny obyvatel byl pozastaven projekt „Kladno seniorům“, včetně plavání pro seniory, a to od 11. března až do odvolání. Služba senior taxi je od 16. 3. do odvolání pozastavena. Zrušena byla březnová výuka Univerzity třetího věku, rovněž tak akce pořádané ve Středisku komplexní sociální péče Fontána.

Žádáme občany, aby na pracovištích magistrátu vyřizovali pokud možno jen neodkladné věci a využili při tom objednávací systém, případně se na jednotlivá pracoviště objednávali telefonicky. Otevírací doba magistrátu nebude krácena, ale z důvodů péče o děti zaměstnanců a nemocnosti dochází ke snížení personálního stavu úřadu.

"Upozorňujeme, že vedoucí pracovníci jednotlivých útvarů mají právo odmítnout jednaní svých podřízených s klientem, který zjevně trpí respiračními potížemi a tím chránit své zaměstnance před vystavením nepřiměřenému riziku nákazy," dodává mluvčí kladenského úřadu Steinerová.

Kladno ruší tyto veřejné akce

13. března Czech Powwow - Kladenská sportovní hala

14. - 15. března Představení divadla Lampion

16. března Turnaj v přehazované - Kladenská sportovní hala

17. března Vítání občánků – Magistrát města Kladna

17. března Hraní pro školy (Play The Game) - Divadlo Lampion

18. března Přednáška – Jaroslava Vrňáková - Středisko komplexní sociální péče

18. března Turnaj házená dívky a chlapci - Bios hala

18. března Hraní pro školy (TYGR)- Divadlo Lampion

18. března Setkání s občany U kulaté báby (centrum, Štechova)

18. března M Den radosti - Městská knihovna Kladno

20. březen Turnaj florbal - Bios hala

20. - 22. března Festival Amplion - přesunuto na září

21. – 22. března Soutěž sportovního aerobiku a fitness týmů - Kladenská sportovní hala

22. března Taneční odpoledne pro seniory

23. března Záznam z metropolitní opery ve Vídni - Anna Boleynová - Kino Hutník

25. března Kladenský odpich - Pěstuj prostor

25. března Výlet do Stavovského divadla - Středisko komplexní sociální péče

28. března Společenské odpoledne - Středisko komplexní sociální péče

30. března - 2. dubna Velikonoční prodejní výstava Středisko komplexní sociální péče

31. března Vítání občánků – Magistrát města Kladna