Školáci vyrobili nádobí pro postižené, za odměnu jeli do Irska

Slaný /FOTOGALERIE/ - Tým školáků tvořený devíti sedmáky ze dvou tříd 3. Základní školy v Rabasově ulici ve Slaném pod vedením učitelky Soni Hamzové zvítězil v soutěži iKid s inovativní sadou nádobí pro handicapované. Za to se žáci podívali až do Irska.

Tým slánských školáků na výletě v Irsku. Podívali se do centrály Googlu i Facebooku v Dublinu.Foto: archiv KPMG

"Školáci ze základky dostali jedinečnou možnost a na půl roku se stali podnikateli. Díky podpoře projektu KPMG, což je celosvětová síť poradenských společností poskytujících služby v oblasti auditu, daní a poradenství, si děti na vlastní kůži vyzkoušely jaké to je uvádět vlastní nápad na trh. Nádobí pro lidi s handicapem nazvané Easy Eating navíc vyrobili školáci na 3D tiskárně. Nejen, že školáci vytvořili zajímavý produkt pro lidi se zdravotním postižením, ale sami získali parádní cenu. Tou byl zajímavý výlet do irské centrály Googlu a Facebooku v Dublinu," řekla učitelka sedmáků a zároveň manažerka soutěžního týmu Soňa Hamzová.



Ve Facebooku se dětí ujal Real Estate Manager Richard Phelan, který je celou firmou provedl, představil vize a současné fungování firmy a taky všudypřítomnou přátelskou atmosféru a rodinné prostředí. Mladí výherci pak na oplátku představili svůj vynález ve čtyř minutové prezentaci v angličtině. Získali tak nejen cennou zpětnou vazbu, ale také možnost se na cokoliv o firmě zeptat. Kromě Facebooku se sedmáci i o jeho dceřiných firmách jako jsou Instagram, WhatsApp nebo Oculus.



V Googlu se mladých inovátorů ujala krajanka a Account Managerka Anna Petrová, která je seznámila s přijímacím procesem, historií a hodnotami, které firma vyznává. Kromě diskuse děti také soutěžily o Google ceny a snažily se přijít na to, jak vypadá to pověstné googliness, neboli jasně nedefinovatelná vlastnost, kterou má každý zaměstnanec Googlu. Letošní výherci iKid mají o své budoucnosti jasno. Pokud neudělají díru do světa se svou sadou nádobí, tak chtějí pracovat v Googlu nebo Facebooku.



Jak Kladenskému deníku potvrdila učitelka Soňa Hamzová převzala už v loňském školním roce štafetu projektu iKid po své předchůdkyni a mentorce Pavle Nečasové, která se soutěže s jiným kolektivem dětí zúčastnila rok před tím. Kluci a holky tehdy vymysleli nabíječku baterií, kterou uživatel dobíjí jízdou na bicyklu a funguje na principu dynama. S touto zajímavou věcičkou obsadili školáci tehdy druhé místo.