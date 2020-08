Jak potvrzují ředitelé škol napříč okresem, všechna vzdělávací zařízení se řídí ministerským manuálem a podle dispozic konkrétní školy i množství personálu.

Jak uvedla ředitelka kladenského sportovního gymnázia (SGAGY), jejich žáci se učit i tak budou a rovnou pro ně zahájí distanční výuku. „Pouze pro učebnice si musí přijít sami. Budou jim předány službou. Škola jako taková v karanténě není,“ potvrzuje ředitelka SGAGY Kladno Květoslava Havlůjová.

Jinde v okrese zatím žádné omezení nepřijali. V rámci tréninku a prevence najeli přesto v ZŠ v Jiráskově ulici v Kladně na takzvanou hybridní, čili kombinovanou výuku. S nápadem přišel jako inovátor ředitel základky Petr Novák.

K počítačům v rámci distanční výuky se ve svém pokoji ale postupem času posadí patrně i další žáci a studenti okresu. Jak sdělil například Jiří Růžek, ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kladno - Dubská, výuka ještě ani nezačala a už v pondělí několik rodičů poslalo omluvné mejly, že jejich děti v úterý do školy nemohou, neboť jsou v karanténě. Od slavnostního uvítání se ale škola odradit nedala.

„Podle toho, co psali rodiče, jedná se o fotbalisty, kteří přišli do kontaktu s nemocnou osobou. Do školy tak nedorazí dva chlapci z prvního ročníku a jeden ze druhého,“ potvrzuje ředitel Růžek.

Škola v Dubí i tak přivítá přes 200 žáků prvních ročníků. „Slavnostní zahájení pořádáme od rána ve velkém sále kladenského Kokosu, kde je potřeba zajistit řadu organizačních věcí. Kvůli covid opatřením jsme akci rozdělili do dvou dnů,“ dodal ředitel.

Jelikož dubská škola zaštiťuje ve městě hned dva internáty – domovy mládeže YMCA a v bývalém GDM, což je bezmála 500 lůžek, jsou i zde připraveni na případný boj s covidem. Oba domovy mládeže disponují ponejvíce dvoulůžkovými pokoji.

„Ubytovaní jsou tu nejen naši studenti, ale i z dalších škol, kteří dojíždějí z různých míst republiky, včetně vysokoškoláků. Na jaře už jsme se s covidem setkali. V karanténě byli hned čtyři ubytovaní a stejně tak vychovatelé. Situaci máme ztíženu i tím, že v obou zařízeních poskytujeme stravování. Tudíž je organizace a oddělení například studentů od strávníků z ulice komplikovanější. Ale zvládáme to,“ dodává optimisticky ředitel.

YMCA nezavře dveře ani sportovcům ze Sportovního gymnázia. „Jsou to školáci, kteří u nás bydlí a mají různé tréninky. Pokud oni sami nepřišli do kontaktu s nemocným člověkem, není důvod je neubytovat. Náš internát je vybaven i pro případ distanční výuky,“ dodal Růžek.

Přehnaným strachem z covidu netrpí ani ředitelka stochovského učiliště Jaroslava Pichová, kam také dorazí stovky žáků na slavnostní zahájení školního roku. Adaptační kurz pro prváky zde neruší a pořádají ho v areálu školy. „Kapacita našeho internátu je 90 míst. Očekáváme naplnění tak z poloviny. I k nám přijíždějí žáci z různých měst. Děláme proto vše podle směrnic a hygienických nařízení a v dalších dnech poznáme, jak se to vyvine v praxi,“ uzavřela Pichová.