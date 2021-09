Od minulého týdne proto putují do kladenských základních škol šetrné antigenní testy, které jim jsou poskytnuty bezplatně. PCR testy si školy zajišťují samostatně, Ministerstvo školství jim pak proplácí za jeden PCR test 200 korun. Testovat se dle pokynů Ministerstva zdravotnictví bude se začátkem školního roku preventivně třikrát po sobě. Screening začne již s prvním školním dnem, v případě prvňáků mohou školy zvolit pro první test i 2. září. Další pak budou následovat 6. a 9. září. Testování bude probíhat samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

Pokud si školy vyberou raději testování PCR testy, budou se žáci testovat na začátku školního roku jen dvakrát po sobě, a to 1. a 6. září. K této formě testování se přihlásilo pět kladenských základních škol, například Zdeňka Petříka, Moskevská nebo Cyrila Boudy.

Jak potvrdila ředitelka ZŠ a MŠ Kladno, Zdeňka Petříka Šárka Vostarková, PCR testy používali ve škole už minulý školní rok a osvědčily se, přičemž žádný pozitivní případ tehdy neodhalily. „I letos jsme se přiklonili k PCR testům, které jsou přesnější a testování ve třídách je snazší, přičemž hotovo je do dvou minut. Posléze vše odveze k vyhodnocení specializovaná firma, výsledek budeme znát do druhého dne. První den budeme společně ve třídě pouze 45 minut a předpokládám, že děti, které by se necítily zdravě, rodiče do školy nepošlou,“ říká ředitelka Vostarková.

Školu navštěvuje okolo pět seti žáků, přičemž k dispozici mají takzvané „cucací“ PCR testy, kdy je odebrán vzorek ze slin. Testování provedou i v této kladenské škole 1. a 6. září a následně jako ostatní vyčkají na rozhodnutí ministerstev zdravotnictví a školství.

Mezi školami, kde i letos spoléhají na antigenní testy, je Základní a mateřská škola v Kladně v Doberské ulici. „Testovali jsme antigenními testy i v loňském školním roce a osvědčilo se nám to. Vyhovuje nám, že výsledky známe do 15 minut, přičemž jsme vloni neměli žádný pozitivní záchyt. Zkusili jsme si i „cucací“ PCR testy, to ale některým dětem, zvláště v mateřince, nedělalo dobře, některým se zvedal žaludek a ty nejmenší měly problém s tím cucat tamponek minutu. Některé se toho i bály. Zkrátka, zůstaneme u antigenů a věřím, že i tentokrát bude vše v pořádku,“ sdělila ředitelka ZŠ a MŠ v Doberské ulici Ivana Bešťáková.

Přísné podmínky

Co se týče testování, také v Kladně ho nemusejí podstupovat školáci, kteří certifikátem škole prokáží více než 14 dnů dokončené očkování, nebo doručí potvrzení od lékaře o prodělaném onemocnění covid-19, přičemž nesmí být doba od prvního pozitivního testu na covid-19 delší než 180 dní. Testování ve škole nemusejí absolvovat ani děti, které doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Nadále platí, že neočkovaní i očkovaní žáci nosí ochranný prostředek dýchacích cest ve společných prostorách školy nebo školského zařízení. V případě, že jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí. Existují výjimky, které však musí dítěti potvrdit příslušný odborník.

„V období jarních měsíců letošního kalendářního roku testování žáků odmítalo v Kladně pouze 10 až 20 zákonných zástupců. Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za přísnějších režimových opatření Ministerstva zdravotnictví," řekla mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková.

"Patří mezi ně například použití respirátoru po celou dobu pobytu ve škole i ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru. Dále například nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékat se jen s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy. Nesmí ani zpívat. Škola by měla vyčlenit hygienická zařízení jen pro tyto netestované žáky. Tato opatření platí ale jen po dobu trvání screeningového testování,“ připomněla mluvčí přísné podmínky.

V případě, že žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb.