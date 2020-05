„Bylo to hrozné. Některé děti doprovázela celá rodina, takže by bývaly paní učitelky potřebovaly ke zvládnutí situace dva pluky armády. Akce jsme nazvali Letiště a paní učitelky si jako stevardky děti postupně rozdělily do kolektivů a jednotlivých pavilonů,“ popsal úskalí prvního dne Vladimír Dufek, ředitel ZŠ Brjanská Kladno.

ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Úterý bylo již klidnější a všichni pevně věří, že si na nový systém brzy žádi, rodiče i učitelé zvyknou. „Žáků z prvního stupně máme přes tři sta a do školy přišla třetina. Pro výuku jsme vytvořili deset skupin a vyučuje se pokaždé čtyři hodiny, a to předměty jako je český jazyk, matematika a člověk a jeho svět, což je přírodověda s vlastivědou,“ popsal ředitel. Skupiny fungují i v odpoledních hodinách a nahrazují tak školní družinu.

Stejně jako jinde, funguje i ve škole v Brjanské ulici výuka deváťáků. Z obou rozdělovských devítek dochází fyzicky do školy 14 dětí, a to do jediné skupiny, která se intenzivně připravuje na přijímací zkoušky na střední školy.

„Dlužno podotknout, že nyní probíhá nejen výuka ve škole, ale nadále i distančním způsobem pro děti, které zůstaly doma. Zatím to zvládáme a do konce června, doufám, vydržíme. Ale je to opravdu velmi náročné. Pan ministr se však nechal slyšet, že nám od osmého června pošle do školy ještě i děti od šesté do osmé třídy. Pro nás by to byl organizační manévr jak „vylodění v Normandii“ a vše co jsme dosud složitě precizovali, bychom mohli vzít a hodit ze skály, “ zdůraznil ředitel.

Jak potvrdil ředitel 2. ZŠ ve Slaném, Miroslav Šindler, v pondělí se i do jejich školy vrátily děti z prvního stupně, které rozdělili do osmi skupin tak, aby bylo možné dodržet stále přísná hygienická opatření. Zčásti se o děti starají paní učitelky a částečně výuku převzaly vychovatelky. Další zátěž navíc by i zde zvládali už jen stěží.

„Někteří žáci i nadále zůstali doma a probíhá jejich distanční výuka na dálku. Pro všechny je to tím složitější, ale zvládáme to. Co se týká žáků z nejvyšších ročníků, ti do školy docházejí ve dvou partách od středy do pátku,“ potvrdil ředitel. A na skupiny bylo potřeba se rozdělit i v jídelně. První den byl proto před vyvařovnou poněkud náročnější, ale do pátku si na nový systém jistě většina zvykne.

Do všech škol je v současnosti přístup cizích osob zakázán a nesmějí tam v těchto dnech ani rodiče, školáky Kladenský deník zastihl ve chvíli, kdy dorazili na oběd v městské školní jídelně. Například ve Slaném slouží k tomuto účelu Školní jídelna Na Sadech, kam chodí děti a studenti z několika zařízení. I zde je zpřísněný režim a strávníci se zde střídají ve skupinách.