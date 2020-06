Diskuze byla sice poněkud emotivnější a část zastupitelů byla proti, nicméně valná většina zvedla ruku pro a plovárna bude. Letos už ale ve své stávající podobě naposledy! Výjimka hygieniků platí jen do konce srpna.

V dalších letech má být plovárna, sloužící lidem od počátku 20. století, podrobena nákladné rekonstrukci za desítky milionů korun. Bazénové vany jsou zchátralé a technologie zastaralá. Provoz plovárny se navíc městu prodražuje kvůli únikům vody, jelikož bazény stojí na nestabilním podloží.

„Kvůli rekonstrukci plovárny byla vytvořena projektová dokumentace, která ukazuje, jakou cestou bychom se mohli ubírat. V září budeme znát výsledky veřejné soutěže. Následně zastupitelé rozhodnou o tom, zda se do oprav město pustí. V opačném případě bude plovárna dál chátrat,“ sdělil starosta Slaného Martin Hrabánek.

Celková cena prací by neměla přesáhnout 60 milionů korun. Starosta připomněl ještě i další variantu, která je ve hře, a to zvažovaný vznik biotopu na místě současné plovárny. Pro alternativu jít přírodní cestou, byla zadána studie. Mnoho příznivců ale nemá.

„Zjišťovali jsme situaci ohledně vytvoření biotopu v jiných městech a předesílám, že v našich podmínkách, jaké jsou ve Slaném, je tato varianta spíše nevhodná. Ti návštěvníci, kteří jsou ve Slaném zvyklí na klasické koupaliště, ujišťuji, že biotop vypadá jako lepší rybník a v závislosti na počasí by to znamenalo i jisté omezení okamžité kapacity koupaliště. Nicméně i já si rád počkám na to, co ukáže studie,“ prohlásil na veřejném zastupitelstvu starosta Hrabánek.

Co se týká letošního zprovoznění plovárny, na pokrytí ztrát uvolní město pro správce areálu – Technické služby Slaný - jeden milion korun. „Abychom mohli plovárnu po všech škrtech v rozpočtu kvůli covid krizi otevřít, část financí použijeme z participativního rozpočtu, který pokrátíme o 300 tisíc korun, další finance ve výši 700 tisíc korun jsme získali tím, že krátíme například rozpočet odboru dopravy, odboru životního prostředí, kultury a také kapitolu pana tajemníka,“ uzavřel výčet rozpočtových opatření starosta.

Vstupné na koupaliště letos poprvé o něco podraží. Rada města rozhodla o tom, že dospělí za celodenní vstupné zaplatí 85 korun, děti do tří let mají vstup zdarma, od tří let zaplatí za celodenní vstupné 50 korun. Po 17. hodině sleva již nebude. Polovic zaplatí pouze držitelé průkazu ZTP a důchodci.

Kromě osvěžení v bazénech se návštěvníci dočkají i provozu tradičního bufetu s občerstvením, který již třetí sezonu za sebou otevře podnikatel Martin Jirák. I jeho podnik je závislý na rozmarech počasí. Čím však bude sezona příznivější, tím více prostředků ze zisku obdrží místní oddíl stolního tenisu, jenž stánek provozovateli pronajímá.

„Lidé už se mě ptají, kdy otevřu, takže mám radost a všem vzkazuji, že se na všechny už prvního července moc těším. Sortiment bude opět široký. Na své si přijdou jak děti, tak dospělí,“ sdělil Martin Jirák. Mimo stálého bufetu jsou v jednání i další stánky s občerstvením, které by mohly na koupališti v letošním roce poprvé zakotvit.