Některým zastupitelům se zakázka jeví dlouhodobě jako příliš drahá, a tak záměr zatím neměl dostatečnou podporu. Aby Slaňáci nebyli bez plovárny dlouhá léta a náklady stále nerostly, vedení města v čele se starostou Martinem Hrabánkem (ODS) vrátilo letos v lednu rekonstrukci do hry s návrhem, aby byl záměr rozdělen na etapy.

Následně bylo vypsáno výběrové řízení na úvodní etapu, do kterého se přihlásily tři firmy. S nejnižší nabídkou zvítězila na jaře společnost Metrostav DIZ. „Rada města proto aktuálně předkládá současnému zastupitelstvu ke schválení podlimitní zakázku a doporučuje zastupitelstvu vítěze tendru, jímž je společnost Metrostav DIZ. Zastupitelé budou ve středu 21. června rozhodovat o rozpočtovém opatření pro převod 48 milionů korun z úvěrového rámce,“ sdělila manažerka rozvoje města Magdaléna Stýblová.

Zastupitelům, kteří nákladnou opravu nepodpořili v minulosti, se ale nelíbí ani nový směr, jímž se město rozhodlo jít. „Stále jsem přesvědčen, že by se dalo jít úspornější cestou. Nejsem spokojen ani s vítězem tendru, neboť právě tato firma rekonstruovala koupaliště v Mikulově a tam se to nepovedlo. Je více věcí, se kterými bych asi nesouhlasil. Ale to předjímáme zasedání, které bude v příštím týdnu,“ poznamenal slánský opoziční zastupitel Michal Kozelka (Unie pro sport a zdraví).

První etapa rekonstrukce

První etapa by měla zahrnovat opravu a modernizaci dvou stávajících bazénů, které mají být nově z nerezu, počítá se i s výměnou zastaralé technologie, stavbou provozního objektu zázemí koupaliště se šatnami, hygienickým zařízením, místností pro plavčíka a první pomoc, strojovnou technologie a příslušnými akumulačními jímkami.

Předmětem aktuálního projektu nejsou opravy stávajících objektů šaten a sociálního zařízení. „První etapa projektu nepočítá ani s toboganem a třídráhovými skluzavkami. Součástí této veřejné zakázky je pouze příprava, to znamená vybudování základů pro tyto atrakce,“ upřesnila manažerka rozvoje města.

Slánská plovárna je v provozu od roku 1902, k větším úpravám tam došlo v sedmdesátých letech minulého století. Vzhledem k nestabilnímu podloží, neboť byla vybudována na mokřadu, jsou problémy s údržbou bazénových van už od začátku, voda prosakuje a ztrácí se. Také stávající technologie už jsou nevyhovující.

Prioritní akce ve Slaném pro rok 2023

Město letos na podzim dokončí ambiciózní projekt za více než 120 milionů korun, jímž je krytá víceúčelová sportovní hala. Pokračují také práce v prvorepublikové Kumpánově zahradě, která se stala celorepublikovým vítězem soutěže Památka roku 2022, a před zahájením je půdní vestavba odborných učeben v 2. základní škole na Komenského náměstí. V letošním roce bude dokončena také výstavba vodovodu v místní části Netovice. Nyní se plánuje ještě rekonstrukce plovárny.