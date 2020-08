Na tržišti už proto radnice odstranila pevné stánky pro trhovce, aby se zde neshlukovali. Nevábný pohled je i na vykřikující podnapilé lidi před prodejnou Žabka v ulici Edvarda Beneše. Postávají před vchodem, posedávají na schodech i na lavičkách pokřikují, popíjejí, plivou, močí. Další tlupy se stahují do nelegální ubytovny v bývalé pekárně na Pražském předměstí, kde se podle informací Kladenského deníku dokonce mají vyrábět a distribuovat drogy. Ve městě vznikají i další nelegální ubikace. Veřejnost volá po nápravě.

„Problémy, které se ve Slaném množí, se mi také nelíbí. Společně se strážníky provedeme kontroly a zaměříme se na problémové lokality. Problém budeme řešit s vedoucími odborů, místostarostou i tajemníkem a podnikneme další opatření. Chystáme i úpravu vyhlášky,“ říká starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS). Co se týká podnapilých osob, naléhá starosta na Kraj, aby se do měst vrátily záchytné stanice pro alkoholiky. „Dnes je jediná v Příbrami. Pokud by tam měli strážníci vozit osoby ze až Slaného, mají s tím práci na půl dne,“ upozorňuje.

Podle jeho slov se po pandemii covidu ve městě navíc zvýšil počet lidí bez domova, konkrétně se jedná převážně o agenturní dělníky, kteří ztratili práci. Do práce jsme proto okamžitě nasadili asistenty prevence kriminality. Následovat by mělo přijetí vyhlášky, kterou se zakazuje konzumace alkoholických nápojů, prostituce a žebrání na vymezených veřejných prostranstvích za účelem zabezpečení veřejného pořádku,“ sdělil starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS).

O klid přišli i nájemníci městského bytového domu v Lidické ulici 1645, kam se začaly stahovat osoby závislé na drogách, aniž by zde měly bydliště. Výsledkem je nepořádek ve sklepě, kde se dokonce válí i injekční stříkačka. Nová fasáda se zateplením byla výrazně poškozena, vylámaný zámek je u vstupních dveří.

„Problémem už se zabýváme. Na starosti dostal lokalitu radní Martin Konečný. Postupovat budeme jak přes správu majetku, tak přes právníky. Do domu naistalujeme kameru a městská policie už zde zvýšila dohled. Chystám se i upravit pravidla pro pronajímání bytů. Smlouvu zkrátíme na rok. Kdo se dobře chová, smlouva se mu prodlouží. Osoby problémové to budou mít obtížnější,“ upozorňuje starosta. O byt může přijít i ten, za kterým docházejí nepřizpůsobivé osoby třeba jen na návštěvu. „Za byt zodpovídá nájemník. Je tedy na jeho zodpovědnosti, koho si tam vodí. Pokud byt v pořádku nebude, ponese za to odpovědnost,“ zdůraznil starosta.