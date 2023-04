/FOTOGALERIE, VIDEO/ Historicky první muzikál nastudovaný žáky a učiteli Základní umělecké školy Slaný má za sebou premiéru. Zazněl u příležitosti 185. výročí založení školy ve slánském městském divadle. Představení by se do divadla mělo vrátit ještě na podzim.

Základní umělecká škola Slaný slaví 185 let. K výročí vznikl muzikál O šípkovém království. | Foto: se souhlasem Karla Pazderky

Autorem muzikálu O šípkovém království, který vznikl na motivy klasické pohádky Charlese Perraulta Šípková Růženka, je učitel zpěvu, operní pěvec Daniel Klán, libreto napsala Lada Stará, učitelka výtvarného oddělení kladenské umělecké školy.

Jak potvrdil Daniel Klán, dílo vzniklo v době covidové. „Muzikál jsem napsal za koronaviru, když nebyla možnost výuky. Tvořil jsem ho v té nejtěžší době zhruba půl roku. S dětmi a učiteli jednotlivých oddělení školy jsme ho zkoušeli od loňského září, “ potvrzuje učitel.

V den premiéry žáci odehráli hned čtyři představení. „Bylo to náročné, ale myslím, že se představení velmi vydařila,“ dodal učitel Klán. Muzikál by škola ráda představila v divadle ještě na podzim.

Ředitel Základní umělecké školy (ZUŠ) Slaný Martin Carvan připomněl, že oslavy založení školy budou pokračovat ještě v dubnu a poté letními vystoupeními v zahradě muzea na náměstí.

Školu aktuálně navštěvuje 774 žáků tří oborů – hudebního, tanečního a výtvarného. Talentové zkoušky do prvních ročníků pro děti od pěti let se konají letos od 24. do 28. dubna.

Mezi významné absolventy slánské ZUŠ, kteří se věnují umění v dospělosti i profesionálně, patří například skladatel a multiinstrumentalista Petr Smetáček, klavírista Libor Batěk, učitel a basista z kapely Jablkoň Jan Johny Judl, skladatel a kytarista Tomáš Frolík, muzikálový zpěvák a herec Petr Ryšavý, výtvarnice Klára Šircová Típková nebo ředitel školy a kytarista Martin Carvan.

Vznik jedné z nejstarších hudebních škol, která byla ve městě založena v roce 1838 (jako druhá po Berouně), významně podpořil mecenáš František Kašpar Brožovský pocházející ze zámožné slánské rodiny, v níž bylo ctěno a pěstováno hudební umění. Prvním učitelem školy, která dlouho neměla svou vlastní budovu a vyučovalo se v piaristickém gymnáziu, byl absolvent pražské konzervatoře František Hájek. Škola se pak ještě mnohokrát stěhovala, její současná budova v ulici Politických vězňů byla slavnostně otevřena 11. října 1931. Detašované pracoviště má ZUŠ ve Zlonicích.