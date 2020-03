ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Vedení nemocnice výzvu pro veřejnost, ve které prosí o dodání ušitých ústenek, vyvěsilo i na svém webu. Hotové ústenky lze ponechat na vrátnici slánské nemocnice.

Ředitel Štěpán Votoček přiznává, že situace s rouškami a respirátory není růžová, nicméně, zdravotnické zařízení kvůli tomu ještě nekolabuje. „V současné době roušky i respirátory pro personál máme. Některé ústenky přijímáme od občanů. Jsme profesionálové a dosud jsme schopni s vlastními zásobami vystačit. Situace je zatím stabilizovaná a věříme, že zanedlouho vláda něco sežene,“ upozornil ředitel.

Problém by se podle něj objevil ve chvíli, kdyby ve Slaném ležela spousta nemocných pacientů, které by už nepobrala centra k tomu určená. „Respirátory by pak potřeboval veškerý personál. Což může nastat i ve výhledu třeba jednoho až dvou týdnů,“ upozornil Votoček. „Všem, kteří nás podporují a zásobují ochrannými pomůckami, bych tímto chtěl velice poděkovat,“ dodal Votoček.

Velkým nešvarem je podle něj i skutečnost, že lidé rozkrádají dezinfekci na nemocničních chodbách. „Jen neradi tak fungujeme jako čerpací stanice zdarma,“ doplnil ředitel.