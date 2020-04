Zastuptelstvo města Slaného svhválilo úspory ve výši 40 milionů korun, které kvůli nastalé krizi do městské pokladny v příjmech nedorazí, a stejně tak bude ponížena i částka ze sdílených daní, kterou města dostávají od státu. V návrhu zaznělo ušetřit letos ve Slaném 18 milionů na provozních výdajích a 21 na výdajích kapitálových. Zastupitelé dále neodsouhlasili zapojení přebytků z minulých let. Ty si chtějí nechat jako rezervu.

Zastupitelé Slaného vesměs s úspornými opatřeními souhlasí, ale různí se v tom, v jakých oddílech. Nejednou zaznělo klausovské: Musíme si utáhnout opasky!

Kromě úsporných návrhů starosta Martin Hrabánek (ODS) zastává názor: „Je dobré zkrotit provozní výdaje a z krize se proinvestovat!“ Dále zdůraznil, že město musí v současné krátit peníze příspěvkovým organizacím, stejně jako sportovním oddílům a dalším zájmovým spolkům.

„O koho mám obavy, jsou Kulturní zařízení města Slaného, tam bychom chtěli škrtat co nejméně,“ sdělil Hrabánek.

Diskuze se odvíjela i na téma, kterým podnikatelům v městských prostorách ulevit na nájemném a uchránit je před krachem.

Mimo dohady, kde letos ušetřit, byl poněkud kontroverzní bod jednání o tom, jak by měla v budoucnu vypadat venkovní plovárna. Stále existují dva návrhy, buď rekonstruovat stávají letní koupaliště a nebo vytvořit v místě biotop. Jelikož je plovárna provozována již několik let na základě výjimky hygieniků její otevření město zatím letos nepředpokládá.

On-line

Jednání pokračuje i po devaténácté hodině. Nyní město jedná o návrhu prodeje investičního výboru některých zbytných městských nemovitostí. V ohrožení je tak městská horská chata v Dolním Dvoře v Krkonoších, kde se s oblibou rekreují Slaňáci dlouhé roky za velmi solidní cenu. V návrhu je i prodej bývalé sýpky v Palackého ulici a dále budova katastrálního úřadu ve Wilsonově ulici či areál Modelářského střediska ve Smečenské ulici, nebo areál Technických služeb v Nosačické ulici. Jeden z návrhů je i částečný prodej městského bytového fondu.

Opozice s těmito opatřeními spíše nesouhlasí. "Prodávat strategické pozemky v centru města mi přijde jako nesmysl. Jestli je to zbytný majetek, tak já jsem čínský bůh srandy!" prohlásil opoziční zastupitel Lubomír Šmehlík (Naše město).

"Není to dogma, je to pouze nakročení nějakou cestou, která nám ukáže jakým směrem se vydat a uspořit. Investiční výbor není parta hlupáků, kteří se chtějí zbavit majetku,"dodal Ladislav Peška (Naše město). "Pro ty budovy musíme najít vhodné využití, většina z nich je nyní nemá a hlavně je nutné do nich nadále investovat. Ale musíte si uvědomit, že na všechno nemáme, pokud nechceme škrtat plánované investice," dodal.

"Než prodávat městké budovy, budeme si muset odpustit spíše investice, jakými jsou například výstavba nové sportovní haly na Hájích, a to jsem jejím příznivcem," zdůraznil opoziční Jiří Hůla (Svobodní).

Návrh investičního výboru na odprodej vybraného městského majetku byl zastupiteli hlasováním odložen.

21:10

Po jednadvacété hodině zastupitelé jednají o prodloužení lhůty pro uhrazení poplatků za komunální odpad. Návrh byl přijat.

21:36

Opoziční zastupitel Pavel Bartoníček (Občané města Slaného - OMS/STAN) pokládá dotaz starostovi, proč byla pro zamýšlenou výstavbu multifunkční haly již před časem vybrána a schválena lokalita Slaný Sever a zda takové sportoviště město skutečně potřebuje. Navrhoval revokaci usnesení, které, dle něj, nebylo údajně schváleno dostatečně transparentním způsobem a veřejnost se o záměru dozvěděla prý až dodatečně. "Já tvrdím, že veřejné projednávání nebylo a jsem proti tomu, jak byl záměr protlačen," prohlašuje Bartoníček.

S tvrzením starosta města Martin Hrabánek (ODS) důrazně nesouhlasí s tím, že zastupitel Bartoníček nemluví pravdu.

Slova starosty podpořili následně i zastupitel Lubomír Šmehlík (Naše město) a stejně tak zastupitel Jakub Heřman (USZ). "Šestadvacet zastupitelů hlasovalo a podpořilo zájem většiny. Nikdo nás do ničeho netlačil. Jestli se ti to nelíbí, budeš si muset najít jiné zastupitelstvo," prohlásil na sdresu Bartoníčka, Jakub Heřman. S obhajobou předchozího řádného postupu schváleného zsdtupiteli vybudovat na zvoleném místě sportovní halu vystoupila na mikrofon i členka koalice Renata Ranková (ODS).

Návrh zastupitele Bartoníčka na revokaci usnesení nebyl přijat. Zasedání zastupitestva Slaného skončilo ve 21:55 hodin a následuje neveřejné zasedání rady města.

Perlička středečního jednání:



O tom, že slánská zastupitelstva bývají časově velmi náročná a pro zúčastněné i veřejnost vyčerpávající svědčí nezřídka devítihodinová i delší zasedání. Rekordmanem při podávání návrhů a námitek, které pochopitelně schůze protahují, se tak stal za poslední období někdejší místostarosta Slaného a dnes opoziční zastupitel Pavel Bartoníček (OMS), který si vysloužil pověst kverulanta. Patrně i z tohoto důvodu mu na úvod zasedání před zraky všech veřejně zastupitel Slaného a poslanec Poslanecké sněnovny Parlamentu ČR Stanislav Berkovec (ANO 2011) předal lék s názvem DOBROFEN a na mikrofon přednesl text příbalového letáku. "„Antikokoticum Dobrofen se užívá při projevech kretenismu, záchvatech idiotie a debility, při pocitech hněvu a agrese, při poruše morální integrity, v případě nedostatku soucitu, svědomí, při absenci dobra a dobré nálady. Dobrofen je přípravek se širokým spektrem účinku proti zhovadilostem, svinstvu, hrubosti, smilstvu, zlobě, závisti a sváru. Přípravek potlačí čiré i menší zlo." A dodal: "Neber si to Pavle osobně, ale to máš ode mne!" Mělo se sice jednat o recesi, kterou však obdarovaný před zraky veřejnosti rozhodně za vtipnou nepovažoval.