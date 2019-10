Sportoviště dostalo v roce 2013 novou umělou dráhu a bylo revitalizováno i fotbalové hřiště uvnitř běžeckého oválu. Stadion a jeho sektory splňují nyní požadavky mezinárodní atletické federace, kde se mohou konat soutěže ve všech věkových kategoriích. Opravena byla před časem i tribuna pro diváky. Přesto se zde zatím nejvyšší soutěže nekonají, jelikož stadionu chybí odpovídající zázemí.

Díky podpoře zvenčí by město rádo vybudovalo potřebné šatny, sociální zařízení, místnosti pro rozhodčí, správce aj. Podání žádosti na ministerstvo školství odsouhlasili zastupitelé minulý měsíc.

Finanční podporu ministerstva na opravu devatenáct let staré atletické dráhy a sektorů, by uvítali také v Kladně na stadionu Sletiště. Z ministerstva školství přišla však zamítavá odpověď. V případě kladenské atletické dráhy by se jednalo o takzvaný retoping (obnova stávajícího povrchu), který je z polytanu. Odhadovaná cena je kolem 10 až 12 milionů korun.

„V kraji jsme nejlepší a největší atletický oddíl. V extralize máme muže i ženy. Co se týká počtu členů, jsme mezi prvními v republice. Máme kolem tisícovky lidí, kdy převažují děti a mládež. Pořádáme všechny druhy soutěží a atletických meetingů,“ říká předseda A.C. Tepo Kladno Jiří Klesnil.