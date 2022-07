Přejímka vozidel a registrace začíná 16. července v 8 hodin na Masarykově náměstí. Následuje přehlídka vozidel. K poslechu hraje dopoledne Swing Quartet Otakara Martinovského. Start okruhu je ve 12 hodin. Závodníci se poté projedou okolními obcemi bezmála padesátikilometrovou trasou, na níž budou na jednotlivých zastaveních plnit řadu dovednostních a vědomostních úkolů. Poté se v odpoledních hodinách vrátí na náměstí. Vyhlášení výsledků je od 16.30 hodin.

Praga slaví 115. výročí

Slánský okruh je letos věnován legendární české automobilové značce Praga, která letos slaví 115. výročí od svého vzniku. Automobilka vyráběla od roku 1907 osobní a nákladní auta, motocykly, letadla, technické díly do aut a zavedla desítky patentů do světa automobilismu. Nynější firma Praga-Export s.r.o., která vlastní značku Praga, obnovila výrobu automobilů, motokár, silničních supersportů a zabývá se automobilovým závoděním.

OBRAZEM: Hudba na náměstí ve Slaném zněla v rytmu blues a rocku

Ve vozidle značky Praga přijede i letošní jubilant Emil Příhoda, který slaví 90. narozeniny. Je zakladatelem jedné z největších ucelených sbírek vozidel Praga, jež se dostala i na seznam UNESCO.

Emil Příhoda se narodil 16. 4. 1932 v Praze na Žižkově. Žižkovákem zůstal, i když ho život zavál do jiných koutů Prahy i republiky. Vyučil se, jak to bylo v té době zvykem, bez možnosti vlastního výběru, automechanikem. A na základě umístěnky začal pracovat v automobilce Škoda, a.s. Praha. Zvídavost a touha po vítězství, která mu jako výkonnému sportovci byla vlastní, ho přivedla až do výběru „Mladého Škodováka“. Tovaryšské zkoušky absolvoval v automobilce n. p. Praga v Praze. To předurčilo nejen jeho další cestu k Pragovkám, ale i obdiv ke všem výrobkům z produkce této automobilky.

VIDEO, FOTO: Samosběr třešní na Kladensku, kilo vás vyjde na padesát korun

„U příležitosti výročí slavné značky na Masarykově náměstí jsme si dovolili do Slaného pozvat ještě i další významnou osobnost, která se zasloužila o novodobý porevoluční rozvoj věhlasné Pragovky. Kdo tou druhou osobnostní bude, si ponecháme jako překvapení. Všichni, kteří si s námi chtějí užít jedinečné červencové setkání na Slánském okruhu jsou srdečně zváni, ať již jako účastníci závodu - majitelé historických vozidel s datem výroby do roku 1983 nebo jako diváci. Přijďte nás podpořit a společně si užít motoristický svátek s vůní benzínu,“ říká Martin Nič, ředitel Slánského okruhu.

Doprovodný program, včetně dobové módní přehlídky i skákacího hradu pro děti a občerstvení, bude zajištěn. Akci moderuje Standa Berkovec.