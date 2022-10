Zábava, ochutnávky a další doprovodný program byly připraveny pro dospělé i děti. Kromě jablek a cereálních tyčinek, jejichž výrobou se firma zabývá, se mohli návštěvníci podívat také do sadů i na výrobní linku. I ve střídavě deštivém počasí dorazily desítky zájemců o prohlídku areálu.

Benefitem letošních oslav je pro milovníky i samosběr jablek, který firma prodloužila do konce října. Zájemci se ho mohou účastnit denně od pondělí do neděle v čase od 9 do 17 hodin. Jablka jsou v tomto případě v ceně 9,90 korun za kilogram.

Kampaň Hrdina je v každém oslovila v Kladně desítky zájemců

„V Trojanově ulici přímo před podnikovou prodejnou obdržíte povolení k vjezdu do našich zahrad, tam si načešete jablka, která se vám líbí, vrátíte se do našeho obchodu, kde zaplatíte načesaná jablka a jedete spokojeni domů,“ říká ovocnář.

A že jsou jablka ze slánských sadů opravdu výtečná a trvanlivá, oceňuje i režisér Zdeněk Troška, který si jich při své víkendové návštěvě Slaného vlastnoručně natrhal malou zásobu na zimu. Jablka ze Slaného tak záhy putovala do jihočeských Hoštic, odkud filmař pochází a kde v rodném domě dodnes žije.