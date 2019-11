V Městském centru Grand se totiž ve čtvrtek 21. listopadu uskuteční od 13 hodin do 15.30 hodin 1. Simulované zasedání studentského zastupitelstva. Na místa zastupitelů zasednou studenti Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném. Zasedání zahájí a povede zástupce vedení města.

Studenti se rozdělí do fiktivních politických stran a představí své návrhy usnesení. Projednají témata, která považují za důležitá. Žáci předloží vlastní návrhy na změny ve městě a budou se snažit obhájit a prosadit jejich přijetí.

Simulované jednání je vyvrcholením dvoudenní simulační hry o komunální politice, kterou pořádá organizace Agora CE ve spolupráci s městem a místními školami.

Podobnou zkušenost s komunální politikou získali v Grandu slánští školáci už v roce 2013. Uskutečnilo se zde historicky první Studentské fórum. Mládež tehdy hovořila se skutečnými politiky a vedením města a poukazovala hlavně na to, co by chtěla ve svém Slaném změnit k lepšímu.