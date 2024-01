/VIDEO, FOTO/ Bezpečný a hlavně teplý nocleh v mrazivých dnech najdou slánští bezdomovci nově na zimáku. Jedná se o dočasné řešení, které nenahrazuje klasickou noclehárnu.

Bezpečný a hlavně teplý nocleh v mrazivých dnech najdou slánští bezdomovci nově na zimáku ve Slaném.

Město hledalo delší čas prostor, kde by lidé bez přístřeší mohli složit hlavu. Všechny dosud navrhované varianty jako třeba v městské ubytovně Mexiko se ukázaly ale jako nevhodné. Nakonec bylo rozhodnuto, že počínaje druhým lednovým pátkem bude potřebným vyhrazena místnost sportovní ubytovny na zimním stadionu v budově Víceúčelové sportovní haly (VSH) Slaný. Tato služba bude lidem v ohrožení k dispozici v nočních hodinách v případě, že teploty klesnou pod -5°C.

Obdoba existuje v Kladně už řadu let v Kročehlach pod názvem Teplá židle.

Podle místostarosty Slaného Radka Vondráčka (ANO) se jedná pouze o provizorní a přechodné opatření, které pomáhá dočasně přečkat zimu v zapůjčeném prostoru. „V žádném případě nemá za cíl nahradit klasickou noclehárnu,“ zdůraznil Vondráček.

Zdroj: Oto Pilz

Příjem osob bude probíhat od 19 do 20.30 hodin u vchodu do turistické ubytovny. Samotný provoz bude od 19 do 7 hodin a bude na něj dohlížet pověřená osoba. Po dobu krizového nočního režimu bude k dispozici jídlo ve formě teplé polévky či instantní svačiny, vysokoenergetická a nutričně kompletní výživa Nutrego a k pití čaj. Místnost je také vybavena WC a sprchovým koutem. Ubytovna disponuje samostatným vchodem, přítomnost lidí v nouzi tedy nenaruší souběžně probíhající sportovní aktivity.

Do místnosti nesmí osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. V rámci pobytu je též zakázáno požívat alkohol, omamné látky, kouřit a ničit majetek. Dále není povoleno vnášet nebezpečné předměty, zbraně či hořlaviny. V případě porušení bude dotčený vyveden městskou policií.

„Spuštění projektu předcházelo jednání s Hanou Joglovou ze slánského Romodromu. Podařilo se nám v rekordním čase dvou dnů zorganizovat a připravit vše tak, aby pomoc začala fungovat víceméně okamžitě. Vedení města vnímá tíživou situaci bezdomovců a je naší povinností se o ně postarat. I oni patří mezi občany města a v situaci ve které jsou, se leckdy neocitli jen vlastní vinou,“ sdělil místostarosta Radek Vondráček (ANO), pod kterého spadá agenda sociálních věcí. K projektu se připojil i slánský spolek Českého červeného kříže pod vedením ředitele Martina Niče a potřebným budou poskytnuty základní potraviny z potravinové banky.

Starosta a současně radní pro sociální oblast Středočeského kraje Martin Hrabánek dodal: „Tato služba ve Slaném absentovala. Vítám proto rychlou organizaci celé akce a jsem rád, že osud lidí bez přístřeší není některým lidem lhostejný.“

Zdroj: Se souhlasem stavbyvedoucího Pavla Žižky