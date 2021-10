„Letošní ročník byl sice slabší, zúčastnilo se jen čtyřicet lidí, ale je to dáno i tím, že řada z nich si ještě netroufla po všech covid opatřeních se veřejně zapojit. Co vím od kolegů z jiných klubů, letos nikde netrhali rekordy,“ sdělil předseda KČT Slaný Miroslav Blažek, kterému s organizací letošního výšlapu pomáhali Pavel Kapr a Jan Bosák.

Také letošní pochod, který měl cíl ve slánské restauraci Na Střelně, nabídl hned několik tras po okolí Slaného v délce od 7 do 25 kilometrů. „Turistce se věnuji čtyřicet roků. Přijel jsem z Litvínova a dcera Jitka z Kutné Hory. Sešli jsme se brzy ráno na nádraží ve Slaném. Osobně se snažím dodělat si výkonnostní turistický IVV odznak, svého času se to dávalo jako naše vstupenka do Evropy, tak bych ho rád dokončil,“ řekl nejstarší účastník pochodu, sedmaosmdesátiletý Karel Šlechta z Litvínova.

Nejmladším účastníkem pochodu byl tentokrát osmiletý Michal Vácha, který si trasu projel na kole. Slánští turisté se tímto říjnovým pochodem navíc připojili k osvětové akci 10 000 kroků ke zdraví.