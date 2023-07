Co je Jídlo pro všechny?

Jídlo pro všechny je zcela dobrovolnická organizace. Denně vaří stovky vegetariánských obědů a rozdávají je lidem zdarma. Rozváží jídlo po Praze a blízkém okolí, neboť základna je v Benešově u Prahy. Hlavním cílem zakladatelů projektu je rozdávat jídlo všem, kteří to potřebují.

Jak potvrdil Lukáš Bauer z organizace Jídlo pro všechny, do činnosti a vaření jídla zdarma potřebným se zapojil poprvé vloni po vypuknutí války na Ukrajině, kdy bylo zapotřebí nasytit na polsko-ukrajinských hranicích uprchlíky. „Aktivita se mi zalíbila a řekl jsem si, že bych v tom rád pokračoval a poskytoval jídlo zdarma i dalším potřebným. V rámci projektu jsme následně pokračovali ve vaření jídla pro ukrajinské uprchlíky, včetně Romů, kteří pobývali na Hlavním nádraží v Praze, později se přidali další sociálně slabí a zejména pak bezdomovci,“ říká zakladatel projektu Lukáš Bauer.

Do Slaného přivezl Lukáš Bauer v úterý guláš z Benešova na základě komunikace s Hanou Joglovou a Alexandrou Pleskotovou ze slánského Romodromu. Premiéra se setkala s velkým ohlasem a dorazili nejen klienti ubytovny Mexiko, ale další místní, kterým úterní oběd přišel k chuti. „Lidé z Jídla pro všechny k nám přijeli poprvé, jelikož jsme si sami chtěli vyzkoušet, jaký bude zájem a kolik je potřeba nasytit klientů. Aktuálně jsme domluveni na spolupráci jednou za měsíc a pokud se osvědčí, můžeme ji i rozšířit,“ popsala Alexandra Pleskotová.

A radost byla na obou stranách, jak u obdarovaných, tak darujících. „Dává mi to skutečný smysl, pomoci někomu, kdo to potřebuje. Když jsem o nápadu začal kdysi poprvé přemýšlet, poradil jsem se s kamarádem v Londýně, který provozuje dobročinnou organizaci Food For All. Inspiroval mě k tomu, že bychom to mohli dělat i v Čechách. Naším cílem je vařit denně tisíce porcí jídla zdarma, aby se mohli najíst i lidé, kteří na to skutečně nemají,“ popisuje zakladatel projektu Lukáš Bauer.

Denně jedno jídlo pro chudé

Sám aktuálně pracuje jako kuchař v bistru – Jídelna a pekárna Mádhava v Benešově u Prahy. Díky pochopení svého šéfa, má dostatek podpory a prostoru uvařit denně jedno jednoduché jídlo pro chudé a s přáteli je rozvážet po okolí. „Naše pokrmy jsou vegetariánské, ale poměrně jednoduché na přípravu, takže je nejčastěji uvaříme v jednom hrnci. Výsledkem je vydatné teplé jídlo, které hladovějícím a zejména pak v mrazech, přijde velmi vhod,“ dodal Lukáš Bauer, jenž je zároveň vyznavačem duchovního hnutí Hare Krišna.

Od chvíle, kdy začal s charitou společně s manželkou a několika dalšími pomocníky, se síť jimi obdarovávaných lidí poněkud rozšířila. V zimě například rozdávali teplé pokrmy v pražské Michli bezdomovcům nebo klientům tamního azylového domu či na Florenci. Po zemětřesení vyrazili zase na pomoc potřebným do Turecka.

„Projekt mě neskutečně baví a naplňuje a jsem rád, že ho chápe i okolí a podporují nás různí mecenáši a další dárci,“ potvrzuje Lukáš Bauer, pro nějž je zásadní motto svatého Františka z Assisy – dáváním získáváme. „Sám jsem to pochopil a prožil naplno, až když jsem rozjel tento projekt. Je to velký zážitek, který vás obohatí na celý život. Navíc, když vidíte, když se někde stane něco zlého, jak krásně začne fungovat lidská solidarita,“ dodal Bauer, který hodlá v započaté cestě pokračovat i za cenu, že dál bude investovat vlastní finanční prostředky, které pochopitelně nejsou neomezené.

„Nyní jsme potřebné finance poněkud vyčerpali, ale věřím, že se najdou i další noví spolupracovníci a dárci. Kdokoli bude mít pocit, že je potřeba pomoci potřebným i v jeho městě, a že bychom měli rozdávat jídlo právě u nich, ať neváhá se na nás obrátit, rádi pomůžeme,“ dodal Bauer. V každém případě je zapotřebí vždy velká dávka empatie a snaha zapojit co nejvíce subjektů, které mohou a chtějí finančně podpořit zranitelné skupiny obyvatelstva, které to potřebují.

Lukáš Bauer:

Myšlenka rozdávat jídlo zdarma potřebným se ve mně rodila několik let, ale nemohl jsem přijít na to, jak začít, a zároveň jsem byl zahlcen spoustou jiných aktivit, avšak nedávno jsem se zúčastnil s charitativní organizací z londýnského Food For All – Jídlo pro všechny – a tam to přišlo. Food For All UK, jsou mojí přátelé již několik let, jezdím s nimi jednou v roce do Indie rozdávat jídlo, školní potřeby a osvětovou literaturu do Uttarpradéše, indického státu v severní Indii. Tam se celý měsíc plně věnujeme jen této dobročinné aktivitě a zúčastnil jsem se i londýnského rozdávaní jídla.