Hosté ze spřátelených a partnerských měst se setkali ve Slaném. Milí hosté přicestovali z Bolatic, slovenské Skalice, německého Pegnitz a francouzského Guyancourt. Slavnostní uvítání se uskutečnilo v pátek v knihovně Václava Štecha na Masarykově náměstí.

Slaný hostilo o víkendu setkání přátelských měst | Video: Jiří Skála

Sobotní program začal výletem do Nelahozevsi, po kterém následovala návštěva slánského divadla s prohlídkou výstavy ke 150. výročí založení ochotnické Slánské scény.

Králíci, holubi, drůbež. Kladenští chovatelé vystavovali svá zvířata v Rozdělově

Večer se konal kulturní program v Městském centru Grand. Na něm vystoupili žáci ze 3. ZŠ s flétnovým vystoupením souboru Foukáček a vystoupením We are the world pak 1. ZŠ s tanečním mixem.

Jiří Skála