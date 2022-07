První etapa prací začala na střeše slánského zimáku vloni, kdy se opískovávaly nosníky nad ledovou plochou a byl instalován nový systém odvlhčení. Poté práce na čas ustaly, jelikož projektant udělal chybu ve výpočtu a bylo proto zapotřebí rozpočet na akci dodatečně navýšit.

Jak potvrdila mluvčí slánské radnice Veronika Nováková, finanční částka za loňskou etapu, která již byla ukončena, byla za 21,2 milionu korun včetně DPH. „Celkovou částku za letošní rekonstrukci střešního pláště budeme znát po ukončení stavby,“ sdělila mluvčí.

Díky tomu, že se na slánském zimáku nehrají nejvyšší hokejové soutěže, může jednatel Hlavatý v průběhu roku reflektovat na zajímavé pobídky ze strany společností, které zde rády natáčejí reklamy. Před letošním hokejovým mistrovstvím světa zde vznikl například reklamní spot mladoboleslavské škodovky v čele s filmovým trenérem Hrouzkem v hlavní roli s Jiřím Langmajerem, kde se mihli i hokejoví šampioni jako Martin Procházka nebo David Výborný. V minulosti zde natáčel reklamu pro renomovanou sportovní značku i jeden z nejlepších hokejistů planety Alexandr Ovečkin. Kvůli současné rekonstrukci musel manažer VSH aktuálně jednu další zajímavou nabídku odmítnout.

Nicméně živo by mělo být na slánském zimáku už na přelomu roku, kdy zde svůj kemp, dle předpokladu, opět rozbalí republiková mládežnická reprezentace, a to český národní tým do 16 či do 17 let. „Zatím je vše v jednání, ale věřím, že vše dobře dopadne a kemp u nás ve Slaném přivítáme,“ doplnil jednatel Hlavatý.