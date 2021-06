/FOTOGALERIE/ Do okamžité humanitární pomoci moravským obcím postižených tornádem se zapojila hned v prvních hodinách po katastrofě také Farní charita Slaný. Pod vedením její ředitelky Niny Kubištové mohou přinášet dobrovolníci veškeré potřebné prostředky pro odstraňování následků škod na smluvené místo, jímž je prodejna Elektro Josefa Jelínka ve Slaném.

Ředitelka Farní charity Nina Kubištová. | Foto: Jiří Skála

„Veškerá naše humanitární pomoc bude směřovat konkrétně do Farní charity Hodonín, kde budou všechny prostředky poskytnuté od dárců přerozdělovány postiženým obcím. Občané, kteří se chtějí do pomoci zapojit, mohou od pátečního dopoledne až do nedělního večera přinášet na smluvní místo technické a čisticí prostředky, a to do prodejny Elektro. Je to obchod vedle restaurace Na Střelně,“ sdělila ředitelka Farní charity Slaný Nina Kubištová.