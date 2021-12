Krásně rostlý, souměrný šestatřicetiletý strom věnovala Slanému Dana Gallová z Teplic, která užívá roky v Čeradicích chalupu po předcích. „Strom sázela před lety moje maminka, je moc krásný, ale protože máme velmi malou zahrádku a smrk se rozrostl natolik, že už jsme nemohli okolo něj ani projít, zvažovali jsme delší čas, že ho budeme muset pokácet. Když jsem se dozvěděla, že se ve Slaném na náměstí vánoční strom zlomil, nabídla jsem městu náš,“ potvrdila Dana Gallová.

„Nebylo snadné se s ním loučit, přece jen je to kus života,“ neubránila se slzám dojetí seniorka. O tom, že má rodina k zeleni vřelý vztah, svědčí i letité stromy okolo rybníka, které sázel dokonce ještě i dědeček Dany Gallové. Se stromem se přišla rozloučit i starostka Klobuk Soňa Ottová a lidé ze sousedství.

"Povolení ke kácení stromu proběhlo ve zkráceném řízení a vše je tedy úředně v pořádku. O pokácení stromu a transport do Slaného se postarala firma Elektromotáže Stavby Pavla Víška ze Slaného," potvrdila starostka Klobuk. Stejná firma strom následně na náměstí ve Slaném ukotví bezpečně do země. S instalací začali hodinu po poledni a do večera bude smrk vztyčen.