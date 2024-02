K tomu, aby si knihu mohli čtenáři ale skutečně přečíst, je potřeba jediné, prostřednictvím takzvaného skupinového financování neboli crowdfundingu, přispět na její vydání . Do vypršení lhůty přitom schází už jen několik dní. Když se částka nevybere, kniha nevyjde. Je to už jen ve vašich rukou.

O čem vůbec je vaše knížka?

Naši hrdinové se o tom velmi rychle přesvědčí na vlastní kůži. Ve válkou zmítajícím se království Pohranice se setkává dávno ztracená princezna Keira, podobná spíše lapkovi než šlechtičně, a žoldnéř Drake, jehož životní hodnoty představují korbel piva a plný měšec zlata. Dvě naprosto rozdílné osobnosti mají stejný cíl – nalézt ztraceného císaře a jeho meč Králokat a zachránit tak království Pohranice před jistou zhoubou. Císaři se před lety povedlo sjednotit všechna království, avšak poté se vydal na neprozkoumaný jih a tam se po něm slehla zem. Zmizel tak on, jeho armáda i jeho meč Králokat, na který složili krevní přísahu vládci všech jižních království.

Co najdeme v jednotlivých příbězích?

Všechny příběhy nejsou jen o legendárních bojovnících a dobrosrdečných bohatýrech. Některé jsou i o lidech, kteří by šli jen stěží nazvat hrdiny. Keira, Drake a jejich přátelé přesně tohle prožívají a rozhodně nejsou hrdiny, o kterých by se daly skládat oslavné písně. Jenže tentokrát je situace docela jiná. Na jejich bedra padl úkol mnohem důležitější než kdykoli předtím a oni jsou postaveni před těžké dilema. Pomohou zachránit království a stanou se opravdovými hrdiny, nebo podlehnou osobním zájmům a zachovají se tak jako vždycky? O tom i o mnohém dalším pojednává kniha Králokat – Příběhy titánů.

Historie nebo moderna? Lidé stále bojují za starou budovu kladenského nádraží

Proč jste knihu napsal?

Vždy jsem obdivoval velké fantasy světy. Bavilo mě se do nich ponořit, zkoumat je a objevovat jejich tajemství. No a pak mě jednoho dne napadlo vytvořit si vlastní. Od té doby pracuji na vlastním fantasy světě, který tvořím od jeho prvopočátku. Od vzniku planety, do které jsem zasadil kontinenty, do kontinentů království a do království obyvatelstvo různorodých ras. Pro každou rasu i národ jsem vymýšlel historii a kulturu a politickou situaci mezi nimi. Nakonec jsem si vymyslel svůj vlastní systém magie, zasadil do světa entity, které zastávají funkci jakéhosi božstva, a protkal zemi legendami o kouzelných předmětech a legendárních hrdinech. Do tohoto světa jsem pak zasadil svůj první příběh, který jsem nazval Králokat.