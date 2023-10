/FOTOGALERIE, VIDEO/ „V Motole mi Aničku už dvakrát zachránili!“ říká se slzami v očích Naděžda Slanařová ze Slaného. Vymodlená dcera, která se před 18 lety narodila předčasně po mnoha pokusech o otěhotnění a doslova bojovala tehdy o život, o něj dnes zápolí znovu. Tentokrát má soupeře v podobě zákeřné leukémie.

Anička Slanařová bojuje s leukémií. Aktuálně je po transplantaci kostní dřeně. | Video: Oto Pilz

„Před rokem se mi obrátil život vzhůru nohama a já musela začít bojovat s nemocí. Začalo to tím že jsem se častěji zadýchávala a viděla rozmazané a po těle se objevovala drobná červená ložiska, tzv. petechie. Odjela jsem proto ke svému doktorovi Burešovi do Zlonic, a ten mi řekl že mám katastrofální výsledky. A že mám jet hned do nemocnice, kde po dlouhém a únavném čekání zjistili že mám akutní lymfoblastickou leukémii. A tak mi začal boj o život," vzpomíná Anička.

Tento typ leukémie se označuje také zkratkou ALL. Jde o velmi vážné onemocnění krvetvorby, které je podmíněné nekontrolovatelným dělením nezralých buněk, jinak označované jako lymfoblasty.

Jak Potvrzuje Anička, boj s nemocí začal vloni v listopadu, přičemž léčbu ukončila letos v červnu. Poté už mohla odejít do domácího ošetřování. Jelikož se o dceru celodenně stará maminka, přičemž tatínek onemocněl před rokem vážnými břišními problémy a má za sebou také operace, má rodina omezený příjem peněz. Anička si proto dodala kuráž a sama požádala o pomoc dobrovolníky prostřednictvím sbírky Donio.

"Zpočátku jsem nebyla nadšená z toho, že Anička sbírku založila. Nechtěla jsem si připadat, jakože o něco žadoníme, když celý život oba s manželem pracujeme a vždy jsme si dokázali poradit. Nyní jsme ale skutečně v těžké situaci, tak jsem nakonec ráda, že se najdou dobří lidé, kteří jsou ochotni Aničku podpořit," dodává maminka Naděžda.

Peníze, které už v těchto dnech na konto lidé posílají budou využity na cenově nákladné léky, přípravky na léčbu, na oblečení a obuv a také na dopravu do nemocnice. Dále na rodinné výdaje jako je nájemné, elektřina, plyn.

Přesto se rodina už nejce těší na to, až bude všechno zase jako dřív a všichni budou moci opět chodit do práce. "Chodila jsem do integrované školy ve Slaném a následně začala pracovat v gastroprovozu. Pokud se nemoc už nevrátí, ráda bych se k této profesefi jednou vrátila," uzavírá Anička. To, zda má vyhráno, bude ale zřejmé nejdříve za několi let.