Část zastupitelů byla sice pro to, aby byl vytvořen dokument alespoň na zkušební dobu jednoho roku, ale ani to neprošlo. Někteří zastupitelé považují vyhlášku za diskriminační vůči podnikatelům, kteří noční klid daný zákonem dodržují a nepřejí si, aby kvůli pár problémovým podnikům byla omezována živnost všem.

Někteří ze zastupitelů zastávají názor, že by vyhláška nebyla vymahatelná bez posílení hlídek strážníků a policejních výjezdů. Stala by se podle nich jen prázdným dokumentem, který nic neřeší.

Žáci ze slánské Rabasovky obdarovali ukrajinské uprchlíky a převzali vysvědčení

„Vzhledem k tomu, že v některých lokalitách ve městě stále trvá provozní doba podniků do tří i čtyř hodin do rána, chtělo tomuto vedení města učinit přítrž,“ vysvětlil návrh starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS) a připomněl, že vyhlášku se zastupitelstvo snažilo prosadit už před časem, tehdejší návrh byl dokonce přepracován a předán k posouzení právníkům a ministerstvu, kde byla shledána nezávadnou a vhodnou ke schválení.

Více policejních výjezdů do centra

Vedoucí Městské policie ve Slaném Bedřich Sirůček připomněl, že v letech 2017 až 2021 bylo kvůli rušení nočního klidu 587 výjezdů do 130 ulic ve Slaném. Přímo do historického centra města, které by podle vyhlášky mělo zahrnovat 13 ulic, mířili strážníci ve 188 případech. „V posledních měsících stoupá rušení nočního klidu v centru města vždy v pátek a v sobotu,“ dodal Sirůček, který se přiklání k zavedení vyhlášky po vzoru jiných měst.

Dělníci pracovali i v noci. Jak je na tom Kladno den po výpadku internetu?

Starosta i šéf strážníků jsou přesvědčeni o tom, že rušení nočního klidu výrazně narostlo po zákazu kouření v restauracích. Hloučky kuřáků a dalších návštěvníků postávají před nočními podniky, kde se spolu halasně baví a ruší spáče v okolních domech.

„Když chodím večer okolo podniků ve Slaném, jsem rád, že město žije a že se lidé baví. Jenže po třiadvacáté hodině se výrazně mění klientela a jsme pak svědky toho, jak mladí lidé táhnou centrem města, řvou, močí, zvracejí a rozbíjejí věci. Nehodnoťte vyhlášku ve světle chování řádných občanů, kteří se v těchto podnicích baví v rozumných hodinách,“ řekl na zasedání zastupitelům jeden z občanů města. Ani jeho argument ale nepřispěl ke schválení vyhlášky.