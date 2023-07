Pilíře budoucího prodejního komplexu jsou aktuálně dobře viditelné v sousedství továrny Linet v Nosačické ulici po levé straně při výpadovce na Zlonice a Litoměřice. Jak zjistil Kladenský deník v navrhovaném záměru se počítá se stavbou rozdělenou do deseti samostatných obchodních jednotek, parkovištěm s více než stovkou parkovacích míst nebo se zelenými plochami. Dopravní napojení do obchodního centra zajistí nově vybudovaný kruhový objezd. Centrum vyrůstá na soukromém pozemku v souladu s územním plánem města a doplňuje tak soubor dalších staveb v tamní průmyslové zóně.

"Město Slaný si je vědomo zvýšené zátěže na infrastrukturu města a proto s investorem uzavřelo plánovací smlouvu. Jedním z bodů plánovací smlouvy je závazek investora vybudovat chodník a autobusovou zastávku směrem do centra města v hodnotě více než čtyři miliony korun. Dále investor vybuduje okružní křižovatku, která zajistí plynulý a bezpečný provoz při vjezdu do města," sdělila manažerka rozvoje města Magdaléna Stýblová a dodala, že investor navíc do městského rozpočtu přispěl částkou více než pět milionů korun na rozvoj infrastruktury, a to v souladu se Zásadami pro výstavbu ve městě Slaný, které zastupitelstvo města schválilo v kvěnu loňského roku.

Přestože místním obchodníkům i řetězcům, které dosud působí ve Slaném, vyroste záhy konkurence, přibudou výhledově i noví obyvatelé. Jen na Hájích město aktuálně prodává okolo 70 parcel určených pro rodinnou výstavbu, další bytová výstavba se dokončuje u Ovčár, stejně tak pokračuje stavba bytových domů v Benaru a v delším časovém horizontu je například v plánu i rozsáhlá výstavba bydlení na poli u Billy.