Kladenský deník zjistil, že stavba bude rozdělena do samostatných obchodních jednotek, nechybí plocha pro automobily s více než stovkou parkovacích míst. Centrum je budováno na soukromém pozemku v souladu s územním plánem města a doplňuje tak soubor dalších staveb v tamní průmyslové zóně.

Na rozdíl od původního plánu se obchodní plocha patrně ještě rozšíří. O tom, co se v projektu případně změní, ale musí rozhodnout nejprve zastupitelé ve středu 21. února.

„Město Slaný si je vědomo zvýšené zátěže na infrastrukturu města a proto s investorem uzavřelo plánovací smlouvu. Jedním z bodů plánovací smlouvy je závazek investora vybudovat chodník a autobusovou zastávku směrem do centra města v hodnotě více než čtyři miliony korun. Dále investor vybudoval okružní křižovatku, která zajistí plynulý a bezpečný provoz při vjezdu do města," sdělila manažerka rozvoje města Magdaléna Stýblová a dodala, že společnost do městského rozpočtu přispěla částkou převyšující pět milionů korun na rozvoj infrastruktury, a to v souladu se Zásadami pro výstavbu ve městě Slaný, které zastupitelstvo města před časem schválilo.

Aktuálně je jisté, že v S1 Center najdou zákazníci známé obchodní značky jako je Deichmann, Okay elektro, Rossmann (druhý ve Slaném), Sinsay a nově zde otevře i druhá Billa. Kromě toho najdou nakupující na Hájích oční optiku, doplňky do domácnosti, sportovní vybavení, potřeby pro dům a zahradu, klenoty, hodinky, hračky, dárky a mnohé další. Nechybí ani síť služeb jako kadeřnictví stejně tak restaurace, kavárny a bary. Provozovny budou novou pracovní příležitostí pro desítky lidí. Personální inzerce poptává zájemce do různých pozic.

