/FOTOGALERIE/ Město Slaný chce opravit neorenesanční okresní dům, který býval v minulosti i budovou hejtmanství. Nárožní budova na rohu Šultysovy ulice a Edv. Beneše je jednou z výrazných dominant města a radnice pro ni hledá již delší čas využití a potřebné peníze na její opravu.

Nárožní budova někdejšího okresního domu a hejtmanství ve Slaném. | Foto: Deník/Kateřina Nič Husárová

Jednou z možností získání finanční podpory na opravu několikapatrové budovy je dotace na obnovu brownfieldů, která by mohla pokrýt až polovinu nákladů. Podle starosty Slaného Martin Hrabánka (ODS) je odhad na rekonstrukci sídla okolo 80 milionů korun, přičemž pomoci by mohly i evropské dotace. Vše se ale nyní mění v čase tím, že ceny za materiál a práci na trhu enormně rostou. V případě této stavby by rozpočet mohl stoupnout až o 30 milionů korun. Přesto by se v ideálním případě na budově „okresáku“ mohlo začít pracovat už za rok.