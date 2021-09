Soudní spor se zhotovitelskou firmou Koma, která chce realizovanou stavbu doplatit, se táhne už čtyři roky. Rozsudek už sice před časem padl, Slaný se proti němu ale odvolalo. Mimo jiné i proto, že byly zpochybněny výroky soudních znalců. Letos o prázdninách město obdrželo další verdikt kladenského okresního soudu, proti kterému ale opět podalo obratem odvolání.

„S naším právním zástupcem nejsme s rozsudkem spokojeni. S jeho závěry nesouhlasíme a domníváme se, že trpí vadami. Proto jsme se odvolali a nyní čekáme na nařízené jednání,“ uvedl předseda výboru pro parkovací dům a slánský radní Michal Kozelka (ANO). Soud ovšem problémy s parkováním v historickém jádru města neřeší a ulice jsou stále přeplněné auty. Vedení města proto hledá nadále možnosti, jak s nevyužívaným objektem naložit.

Už před časem padlo několik návrhů, například parkovací dům zbourat a vrátit se k původnímu parkování na volné ploše. Zbourání však není žádoucí už proto, že v části budovy sídlí banka, která je tam v nájmu. Na poslední schůzce k tématu se slánští politici vzácně shodli, že řešením by se mohla stát proměna parkovacího domu, fungujícího původně na principu výtahu, na klasický nájezdový. Plášť zůstane, zmizí pouze technologie. I to bude ale něco stát.

Předseda investičního výboru a opoziční zastupitel Ladislav Peška (Naše město – KSČM) potvrdil, že členové dvou výborů, investičního a pro parkovací dům, na společném jednání jednohlasně zamítli možnost pokračování provozu parkovacího domu za podmínek, které byly nastaveny před rokem 2020.

„Všechna negativa a problémy, ke kterým od roku 2013 do roku 2020 docházelo, by pokračovaly patrně i nadále, ale s daleko vyššími náklady pro město. Jako nejpřijatelnější se tedy jeví myšlenka přeměnit stávající automatický parkovací dům na klasický nájezdový, což by bylo řešení optimální, leč v dané chvíli velmi obtížně technicky proveditelné. Bude tedy třeba vyřešit hned několik problémů,“ vysvětlil Peška. O návrhu už byli informováni i ostatní slánští zastupitelé a vedení města připravuje další kroky.