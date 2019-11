Ve výhledu jsou opravy někdejšího okresního domu, nemocnice, ale také revitalizace parku Benar, modernizace plovárny či výstavba sportovní haly v severní části města. Kromě toho bude opravena také jediná městská ubytovna Mexiko, kde má vzniknout bydlení pro skupinu obyvatel, kteří se ocitli v nepříznivé bytové a sociální situaci a jsou ohroženi sociálním vyloučením. Město cílí především na udržitelnost jednotlivých projektů.

“Vše pochopitelně závisí na tom, zda město získá na vytipované akce potřebné dotace. Kromě toho se chystáme k prodeji lukrativních pozemků v lokalitě Háje Slaný – Sever, kde by výhledově mohlo vzniknout 67 stavebích parcel. Pokud se vše podaří, peníze z prodeje by mohly přibýt do pokladny města už příští rok,“ řekl starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS).

Prodej pozemků by měl probíhat ve 3. etapách v letech 2020 – 2025. „Cena za metr čtvereční plochy se bude odvíjet od celkových nákladů, které město uhradí ze svého rozpočtu na přípravu pozemků k prodeji“ doplnil starosta města Martin Hrabánek.

Zároveň dodal cíl tohoto projektu: „Realitní trh ve Slaném nedokáže dlouhodobě uspokojit potřeby zejména mladých rodin, takže se snažíme hledat pro tuto poptávku řešení a zároveň příjmy do rozpočtu, které bude možné použít na další investiční projekty ve městě“.