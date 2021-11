S ohledem na současný epidemiologický vývoj, ale také na etické hledisko ve vztahu ke zhoršující se situaci v Nemocnici Slaný, jejímž je město Slaný zřizovatelem, se vedení města rozhodlo zrušit plánované sobotní rozsvícení vánočního stromu dne 27. listopadu a rovněž i doprovodný program včetně adventního tržiště. Slaný se svým rozhodnutím přidalo k ostatním městům a obcím v regionu, které hromadné akce pro veřejnost také již zrušily.

Slavnost světla ve Slaném. | Foto: Jiří Skála

“Nebylo to lehké rozhodnutí pro celý organizační tým. Bylo by však pokrytecké na jednu stranu podporovat naši slánskou nemocnici, která musela částečně přerušit operativu pro zřízení třetího covidového oddělení a jejíž zaměstnanci pracují na hraně svých možností, a přitom uspořádat hromadnou akci pro velké množství návštěvníků. Do poslední chvíle jsme věřili, že se nám podaří uspořádat alespoň vánoční trhy s určitými omezeními. Neumíme si ale nikdo z nás představit, že bychom v rámci platných vládních opatření umožnili vstup pouze očkovaným, anebo těm, kteří Covid-19 prodělali. Netěšilo by nás dále dělit naši společnost a jitřit již tak napjaté nálady ve společnosti. Aktuálně zvažujeme online přenos ze slavnostního rozsvícení stromu a vánoční výzdoby města, jako jsme realizovali vloni, ale to v tuto chvíli nelze potvrdit. Aktuálně vyčkáváme na další vývoj vládních nařízení, zda bude možné realizovat alespoň část adventního programu. Stejná situace se týká plánovaného novoročního ohňostroje,“ uvedl starosta města Martin Hrabánek.