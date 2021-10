„Těší nás, že občané města budou moci začít využívat služby nového sběrného dvora už letos. Problematika odpadového hospodářství je velmi aktuální a my chceme občanům poskytnout co největší komfort při nakládání s odpady a nový moderní sběrný dvůr je prvním krokem na této dlouhé cestě,“ řekl starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS).

Služby sběrného dvora budou poskytovány pro občany města Slaného zdarma. Stejně jako tomu bylo doposud, se budou občané prokazovat občanským průkazem. Kromě nyní přijímaných odpadů bude nově možné ve sběrném dvoře zlikvidovat dřevěné odpady a sklo, do budoucna pak také kuchyňské oleje a textil.

„Nyní připravujeme přesun současného vybavení, které bude ještě doplněno o nové kontejnery. Ve sběrném dvoře bude instalován také nový kamerový systém,“ řekl jednatel Technických služeb Martin Konečný. „V novém areálu bude zároveň rozšířena otevírací doba v neděli. Tento den budeme občany obsluhovat od 8 do 12 hodin,“ upozornil Martin Konečný. Stěhování však neovlivní stávající otevírací dobu, v týdnu od 4. října budou pro občany souběžně otevřena obě sběrná místa, tedy i to původní.

/FOTOGALERIE/ Slaňáci se konečně po letech dočkali vlastního sběrného dvora. Nové místo vedle místního letiště tak trvale nahradí dosavadní úložiště odpadu, které mělo Slaný roky pouze v pronájmu. Nepotřebný velkoobjemový odpad tak budou moci občané města odvážet od příštího týdne do nového oploceného areálu, který je od původního vzdálený pouze pár stovek metrů. Budování nového sběrného dvora začalo v březnu a nyní už je zakázka u konce. Provozovat ho budou Technické služby Slaný.

