Jednou z chystaných akcí je rekonstrukce zimního stadionu, která má vyjít na 35 milionů korun, přibližně stejnou částku by město mělo platit i za rekonstrukci plavecké haly. Mezi dalšími projekty jsou například nový sběrný dvůr za 14 milionů korun a oprava části městské ubytovny za téměř 11 milionů korun, obě investice mají částečně pokrýt dotace. Pokračovat bude i obnova parku Benar, město má na ni jen pro příští rok vyčleněno deset milionů korun.

Začít by měla také výstavba nové sportovní haly v severní části města v sousedství lesoparku Háje okolo 70 milionů korun i modernizace letní plovárny. V první etapě by příští rok měla stát její rekonstrukce okolo 25 milionů korun. Zda ji nahradí přírodní biotop nebo moderní městská plovárna, rozhodnou zastupitelé podle starosty v lednu.

Jedna z dalších velkých investic by měla plynout do městské nemocnice. Provedeno bude zateplení a oprava fasády budovy za více než 18 milionů korun, upraveno by také mělo být parkování v areálu. Počítá se například též s vybudováním urgentního příjmu a opravou operačního sálu chirurgie.

Dvacet milionů bude stát v první etapě zasíťování městských pozemků v zóně Háje Sever. Vznikne zde celkem 67 parcel, které by následně chtělo město nabízet v aukci. Předpokládaná celková návratnost je v následujících letech až 120 milionů korun.

Schodek pokryje Slaný z přebytků z minulých let, a to částkou přes 67 milionů korun, zapojením 132 milionů korun z úvěru a využije též přebytek Fondu vodovodů nebo kanalizací ve výši téměř devět milion korun. Letos město hospodařilo se zhruba 400 miliony korun.

Letos v listopadu zastupitelstvo schválilo rámcový úvěr 250 milionů korun, částku může využít podle potřeby a nemusí ji vyčerpat celou.