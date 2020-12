Rozpočet Slaného na celý rok bývá kolem čtyř set milionů korun. Je ovšem otázkou, zda při současné koronavirové krizi a s vyhlídkou na daňové změny v následujícím roce takové příjmy do městské kasy dorazí.

Zastupitelé proto rozhodli, že si od banky půjčí čtvrt miliardy korun. I přes nevoli části opozice návrh hlasováním prošel. Zastupitelé proto rozhodli, že si od banky půjčí čtvrt miliardy korun. I přes nevoli části opozice návrh hlasováním prošel.

Starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS) je přesvědčený, že z krize je dobré se proinvestovat. Banky aktuálně nabízejí takzvaně levné peníze. Ve Slaném navíc spoléhají, že výrazně nestoupne ani cena práce.

Bez strachu z úvěru

„Nechali jsme si provést analýzu renomovaným odborníkem na finance, ze které jasně vyplynulo, že Slaný patří k nejlépe hospodařícím městům a úvěru se nemusí bát,“ potvrdil slánský starosta Martin Hrabánek. Podle závěrů ekonomického experta by prý město bylo schopno zvládnout i daleko vyšší úvěr, až sedm set milionů korun. „My se přesto raději držíme na spodní hranici úvěru,“ dodal Hrabánek.

Vypůjčené peníze nehodlají ve Slaném utratit najednou. „O tom, na co je v budoucnu použijeme, rozhodnou pokaždé zastupitelé při schvalování konkrétních investičních akcí,“ dodal starosta.

„Až budeme schvalovat rozpočet na příští rok, budeme mít šanci říci, které investiční akce chceme z toho úvěrového rámce financovat,“ poznamenal Martin Hrabánek.

Výhrady opozice

Část místních politiků je opatrná a do půjčky se nehrne. Například opoziční zastupitel Jan Pánek (Svobodní) upozornil na to, že by se městu mohly půjčené finance v průběhu let prodražit kvůli konstrukci úroku navázané na takzvanou sazbu 3M PRIBOR.

Ta orientačně ukazuje, za kolik jsou ochotny banky půjčit, tedy jaký nabízejí úrok.

„V případě, že se sazba vrátí na obvyklou úroveň, bude celková částka úroků čtvrtmiliardového úvěru přesahovat hranici 50 milionů korun. A to citelně zatíží splátkami rozpočet města až do roku 2045,“ vysvětlil Pánek.

Park, hala, plovárna

Mezi nejnákladnější akce příštího roku patří ve Slaném rekonstrukce a revitalizace městského parku Benar, výstavba nové sportovní haly na Hájích nebo rekonstrukce venkovní plovárny.